السلفادور الأكثر تضرراً.. فيضانات أمريكا الوسطى‎ تخلف قتلى وخسائر (فيديو)

لقي 13 شخصاً في السلفادور وغواتيمالا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية، تسببت بها الأمطار الغزيرة، التي تشهدها دول أمريكا الوسطى، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.

وفي السلفادور، الدولة الأكثر تضرراً حتى الآن، لقي 5 أشخاص حتفهم، الاثنين، في انهيار أرضي في منطقة "تاكوبا" الغربية، وفق ما ذكر رئيس الدفاع المدني لويس أمايا.

وذكرت السلطات أن قرابة 900 شخص ما يزالون يمكثون في ملاجئ مؤقتة لتلافي مخاطر الفيضانات والانهيارات، وفق "رويترز".

وتأتي هذه الوفيات في أعقاب مصرع شخصين، الأحد، إثر سقوط شجرة وعمود على سيارة كانت تسير على طريق سريع في العاصمة.

وأضاف أمايا أن 4 أشخاص آخرين فارقوا الحياة في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت بين الجمعة والأحد.