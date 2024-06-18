السلفادور الأكثر تضرراً.. فيضانات أمريكا الوسطى تخلف قتلى وخسائر (فيديو)
لقي 13 شخصاً في السلفادور وغواتيمالا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية، تسببت بها الأمطار الغزيرة، التي تشهدها دول أمريكا الوسطى، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.
وفي السلفادور، الدولة الأكثر تضرراً حتى الآن، لقي 5 أشخاص حتفهم، الاثنين، في انهيار أرضي في منطقة "تاكوبا" الغربية، وفق ما ذكر رئيس الدفاع المدني لويس أمايا.
وذكرت السلطات أن قرابة 900 شخص ما يزالون يمكثون في ملاجئ مؤقتة لتلافي مخاطر الفيضانات والانهيارات، وفق "رويترز".
وتأتي هذه الوفيات في أعقاب مصرع شخصين، الأحد، إثر سقوط شجرة وعمود على سيارة كانت تسير على طريق سريع في العاصمة.
وأضاف أمايا أن 4 أشخاص آخرين فارقوا الحياة في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت بين الجمعة والأحد.
ووافق الكونغرس في السلفادور، الأحد، على إعلان حالة الطوارئ لتسهيل تعبئة الموارد.
وقال الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة على منصة "إكس" إنه طلب من الكونغرس إعلان، الثلاثاء، عطلة فدرالية لتجنيب المواطنين مخاطر التنقل والحد من وقوع "أحداث مأساوية".
وفي غواتيمالا، أفادت السلطات إن امرأة تبلغ 59 عاماً ورجلاً يبلغ 68 عاماً، قتلا، الأحد، في قرية "تشاكايا" في بلدية "ساكابولاس" الغربية عندما انهار جدار عليهما.
ويتسبب موسم الأمطار كل عام بموت العشرات في أمريكا الوسطى، إضافة إلى ما يخلفه من أضرار جسيمة في البنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الإكوادور من 6 إلى 7 أشخاص والجرحى إلى 22 شخص، وفق ما ذكرت السلطات الاثنين.
ووقع الانهيار الأرضي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة "تونغوراهوا" السياحية في جنوب الإكوادور.