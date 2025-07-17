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منوعات

صاعقة رعدية تقتل قطيعاً من الأغنام في تركيا (صور)

صاعقة رعدية تقتل قطيعاً من الأغنام في تركيا (صور)
قطيع أغنام في منطقة جنوب تركياالمصدر: وسائل إعلام تركية
قحطان العبوش
قحطان العبوش
17 يوليو 2025، 7:53 ص

خسر راعي أغنام بائس في تركيا، قطيعاً مؤلفاً من 200 رأس بسبب صاعقة رعدية قوية تسببت له بكل تلك الخسائر.

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وكان "مرسل بولوت" برفقة أغنامه في مرعى جبلي بولاية "تونجلي" في وسط تركيا، عندما ضربت صاعقة رعدية المكان، لينجو هو وتنفق أغنامه.

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وأظهرت صور من المرعى، العدد الكبير من أغنام الرجل وهي ميتة في هضبة بمنطقة "أوفاجيك" التي شهدت بعد ظهر أمس الأربعاء هطولات مطرية غزيرة صاحبها البرق والرعد، والصاعقة القوية.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن الراعي انتقل حديثاً مع أغنامه للهضبة التي شهدت الصاعقة القاتلة، ليضيع جهد وعمل استمرا نحو عامين في تربية القطيع.

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وبدأت فرق من المديرية الإقليمية للزراعة والغابات تقييم الأضرار قبل تحديد إمكانية تعويض الراعي المسكين.

 

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وتزامنت الحادثة مع أخرى مشابهة في ولاية "أرداهان" في أقصى شمال شرقي البلاد، عندما نفقت ثلاث أبقار من أصل خمس أصابتها صاعقة رعدية أيضاً في مرعى جبلي.

 

 

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