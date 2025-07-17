صاعقة رعدية تقتل قطيعاً من الأغنام في تركيا (صور)

خسر راعي أغنام بائس في تركيا، قطيعاً مؤلفاً من 200 رأس بسبب صاعقة رعدية قوية تسببت له بكل تلك الخسائر.

وكان "مرسل بولوت" برفقة أغنامه في مرعى جبلي بولاية "تونجلي" في وسط تركيا، عندما ضربت صاعقة رعدية المكان، لينجو هو وتنفق أغنامه.

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وأظهرت صور من المرعى، العدد الكبير من أغنام الرجل وهي ميتة في هضبة بمنطقة "أوفاجيك" التي شهدت بعد ظهر أمس الأربعاء هطولات مطرية غزيرة صاحبها البرق والرعد، والصاعقة القوية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الراعي انتقل حديثاً مع أغنامه للهضبة التي شهدت الصاعقة القاتلة، ليضيع جهد وعمل استمرا نحو عامين في تربية القطيع.

وبدأت فرق من المديرية الإقليمية للزراعة والغابات تقييم الأضرار قبل تحديد إمكانية تعويض الراعي المسكين.

وتزامنت الحادثة مع أخرى مشابهة في ولاية "أرداهان" في أقصى شمال شرقي البلاد، عندما نفقت ثلاث أبقار من أصل خمس أصابتها صاعقة رعدية أيضاً في مرعى جبلي.