قال الشاعر الغنائي والسينارست المصري أيمن بهجت قمر إن "البحث عن الملذات" هو السبب الرئيس وراء سقوط وانتهاء مسيرة العديد من مشاهير الشعر الغنائي، مشيرًا إلى أنه حاول أن يتعظ ويعتبر مما حدث لهؤلاء.

وأضاف في تصريحات إذاعية أنه لاحظ خلال تجربته العريضة أن بعض الشعراء بمجرد أن تنجح له أغنية أو أكثر، ويصبح تحت بؤرة الضوء، يستسلم للإغراءات و"الشهوات" وشرب الكحوليات، ويخرج من الاستوديو كل يوم مصطحبًا "امرأة جديدة"، على حد قوله.

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وأوضح أن سبب استمرار نجاحه منذ التسعينيات حتى الآن كأحد أشهر المؤلفين الغنائيين في مصر والعالم العربي يعود إلى اجتهاده ودأبه وإخلاصه في عمله، مع الابتعاد الكامل عن المغريات التي يموج بها الوسط الفني.

وأوضح أن عدد أغنياته تجاوز الألف أغنية بما فيها تترات المسلسلات والأفلام، لافتًا إلى أنه قدم مع عمرو دياب أكثر من 50 أغنية منذ 1998 وحتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر فيلم "ريستارت"، بطولة الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، والمنتظر عرضه ضمن موسم أفلام رأس السنة 2025.