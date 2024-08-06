قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت في المغرب بالحبس والغرامة في حق صاحب محل للمأكولات الخفيفة تسبب في تسمم جماعي لـ 38 شخصًا نهاية يونيو الماضي.

وحكمت هيئة المحكمة على المتهم بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وبأدائه مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض لصالح المدعي بالحق المدني (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 10 دراهم).

وتضمنت لائحة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهم عرض وتقديم منتج غذائي يشكل خطرًا على صحة الإنسان، وعرض منتجات في السوق يعلم أو وجب العلم أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة، ولا تتقيد بالشروط المحددة.

وكانت السلطات المغربية فتحت تحقيقًا شاملًا في حادثة تسمم جماعي بمدينة تزنيت شمل الاستماع إلى أقول صاحب المطعم، وأخذ عينات من الوجبات المشتبه في تسممها، وعينات أخرى من حالات التسمم للأشخاص الموجودين بالمستشفى، وإرسالها إلى المختبرين التابعين لوزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يُذكر أن محل الوجبات السريعة صاحب الواقعة سبق أن أنذرته لجنة مختصة في المدينة، الواقعة على بعد 690 كيلو مترًا من العاصمة الرباط، في فبراير/شباط الماضي، بعد ضبط كمية من اللحم المفروم "كفتة" ولحم الديك الرومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن شأن ترويجها الإضرار بصحة المواطن.