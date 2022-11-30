العثور على جثة الغواص البحريني نشمي الحدِي بعد أيام من فقدانه في البحر

عثر رجال خفر السواحل في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، على جثة المواطن الغواص نشمي الحدِي الذي فُقد منذ أيام أثناء ممارسته هواية الغوص في المنطقة البحرية شمال المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على "تويتر" إن "فريق الغواصين التابع لمركز الإنقاذ البحري بقيادة خفر السواحل تمكّن بمساندة طيران الشرطة من العثور على جثة المواطن الذي توفي غرقًا أثناء الغوص".

وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة بواقعة العثور على جثة الشاب البالغ من العمر 35 عامًا".