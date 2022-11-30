العثور على جثة الغواص البحريني نشمي الحدِي بعد أيام من فقدانه في البحر
عثر رجال خفر السواحل في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، على جثة المواطن الغواص نشمي الحدِي الذي فُقد منذ أيام أثناء ممارسته هواية الغوص في المنطقة البحرية شمال المملكة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على "تويتر" إن "فريق الغواصين التابع لمركز الإنقاذ البحري بقيادة خفر السواحل تمكّن بمساندة طيران الشرطة من العثور على جثة المواطن الذي توفي غرقًا أثناء الغوص".
وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة بواقعة العثور على جثة الشاب البالغ من العمر 35 عامًا".
وكشف خال الشاب لصحيفة "البلاد" المحلية، أن "ابن شقيقته انطلق برحلة غوص من منطقة شمال هيرشتية وانقطعت أخباره، منذ يوم السبت الماضي، قبل أن يتم العثور على جثته، مساء الثلاثاء". مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا النظر في حيثيات أسباب الوفاة قبل تحديد موعد دفن الشاب الذي تصدَّر اسمه، في الأيام القليلة الماضية، حديث النشطاء على "تويتر".
ونعى كثير من المدونين الشاب الراحل بعبارات مؤثرة، أرفقوها بصورٍ له بعضها من داخل البحر أثناء ممارسته لهوايته التي ختم بها حياته.
وقال المدوِن مظهر الشيخ: "رحم الله ذلك الوجه المبتسم، الرجل الخلوق والزميل المخلص الذي ما شفنا منه مضرة، رحل بصمت، والكل له بصمة في رثائه ووداعه، حب، ونقاء، وود، وجمال، لرد الجميل ولو بدعوة في ظهر الغيب، فرحمك الله يا أخانا #نشمي_الحدي".
وكتب المدون عبدالله السبيعي: "﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله أخونا نشمي حسن الحدي، أسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، أللهم اجعل قبره أنيسًا باردًا، وافتح له أبوابًا تهب منها نسائم الجنة".