سوسن جميل حسن لـ"إرم نيوز": خبرتي في الطب والأدب جعلت الإنسان قضيتي

بعد سنوات مديدة في مهنة الطب، وصلت الكاتبة السورية سوسن جميل حسن إلى قناعة أنه لم يعد هناك بد من اتخاذ القرار الصعب المؤجل. فهجرت مهنة المعطف الأبيض ورصد أوجاع الجسد وتفرغت للكتابة والإبداع لترصد أوجاع الروح والنفس الإنسانية. انتقلت للإقامة في ألمانيا لتلحق ببعض أفراد أسرتها ممن سبقوها إلى هناك.

وتأتي كتابات سوسن محملة بحنين خاص إلى أزقة اللاذقية وحارات دمشق. وصدرت روايتها الأولى "حرير الظلام " في 2009 وتوالت أعمالها الروائية مثل: "النباشون " و"خانات الريح " و"اسمي زيزفزن" وأخيرًا "وارثة المفاتيح".

كيف استقبلتِ خبر وصول روايتك "اسمي زيزفون" إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"؟

كان خبرًا مفرحًا بالتأكيد، فالفوز حافز إيجابي لأي فرد وفي أي مجال، وأنا أعتبر دخول الرواية القائمة الطويلة فوزًا بحد ذاته، فالبوكر جائزة مرموقة وتحظى بحضور جماهيري لافت، ووصول أي عمل أدبي إلى القائمة الطويلة يفتح أمامه باب الانتشار ووصول الكتاب إلى شريحة أكبر من القراء.