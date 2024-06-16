"ضربة شمس" تنهي حياة 6 حجاج أردنيين
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السبت وفاة 6 مواطنين إثر تعرضهم لـ"ضربة شمس".
وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إنها تتابع وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، إثر إصابتهم بضربة شمس.
وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذويهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.
كما أعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج الستة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.
بدروه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية علي الدقامسة، أن أي حالة وفاة من الوفيات يجري الحديث عنها هي من "خارج البعثة الرسمية".
وأضاف في تصريح نقلته عنه شبكة "سي إن إن" أنه "لم تسجل أي حالة وفاة من حجاج بعثة وزارة الأوقاف الأردنية".