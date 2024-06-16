"ضربة شمس" تنهي حياة 6 حجاج أردنيين

كما أعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج الستة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

بدروه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية علي الدقامسة، أن أي حالة وفاة من الوفيات يجري الحديث عنها هي من "خارج البعثة الرسمية".

وأضاف في تصريح نقلته عنه شبكة "سي إن إن" أنه "لم تسجل أي حالة وفاة من حجاج بعثة وزارة الأوقاف الأردنية".