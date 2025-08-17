إخماد معظم حرائق سوريا والأرصاد تبشّر بهطول الأمطار

تمكنت فرق الإطفاء العاملة في ريفي اللاذقية وحماة، من إطفاء أغلب الحرائق التي اشتعلت منذ أيام، في كامل المنطقة الممتدة بين المحافظتين.

وقال الدفاع المدني السوري في آخر تحديث لعمليات الإطفاء، إنه لا يمكن الإعلان عن انتهاء الحرائق بشكل كامل، بسبب وجود بؤر قد يتجدد اشتعالها بسبب شدة الرياح.

ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 70 فريق عمل، منها "50 فريق إطفاء، و20 فريق إطفاء حراجي، بالإضافة لفرق هندسية"، مزودة بسيارات إطفاء وصهاريج وآليات ثقيلة، مع مؤازارت وصلت من حمص وحلب وإدلب ودمشق وريف دمشق ودرعا.

ويشير الدفاع المدني، إلى أن البؤر المشتعلة في ريف اللاذقية، تتركز في منطقة "وادي النبعين" قرب كسب، و"جوبة برغال"، حيث اضطرت فرق الإطفاء لمد أكثر من 66 خرطومًا بطول أكثر من 1650 مترًا، للوصول للوديان السحيقة حيث تشتعل النيران.

أما بالنسبة للحرائق التي كانت مشتعلة في "باب جنينة" و"دير ماما" و"بروما" بجبل الأكراد، فأكد الدفاع المدني إخمادها بشكل كامل.

وفي ريف حماة الغربي، أكد الدفاع المدني، السيطرة على حرائق محور "جورين – عرزيلات"، ومحور "شطحة" و"نهر البارد"، مع إبقاء تلك المواقع تحت المراقبة والتبريد، خوفًا من تجدد النيران بسبب الرياح.

وفي ريف حمص، أخمدت فرق الإطفاء بمشاركة المدنيين، الحريق الذي اندلع في أحراج قرية كفرا قرب بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي، بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، نجحت خلالها بمنع النيران من الوصول إلى منازل المدنيين في البلدة.

وتواجه الفرق صعوبات، بسبب اشتداد الرياح وتبدل اتجاهاتها، إضافة لارتفاع درجات الحرارة، وتضاريس المنطقة الوعرة، ووجود ألغام ومخلفات حرب؛ ما يشكل تهديدًا كبيرًا على سلامة الإطفائيين.

وأعلن الدفاع المدني، إصابة أحد الإطفائيين بكسور أثناء العمل، وتعرض آخر لحروق طفيفة بعد محاصرة النيران للفرق في منطقة جورين، فيما أصيب عدد من الإطفائيين بإجهاد شديد وضيق تنفس، بسبب العمل المتواصل ودرجات الحرارة المرتفعة والدخان.

وأسهمت جهود الأهالي والمجتمعات المحلية، في سرعة إخماد الحرائق والحد من انتشارها، من خلال التعاون المباشر مع فرق الإطفاء، وتوفير المعلومات والمساعدة الميدانية، تبعًا لبيان الدفاع المدني.

وفيما لم تصدر بعد أيّ إحصائية لحجم الخسارات التي سببتها الحرائق في ريفي حماة واللاذقية، أكد مصدر أهلي من منطقة شطحة بريف حماة، لـ"إرم نيوز"، أن خسائر الأهالي في الأراضي الزراعية كبيرة، وستتضح معالمها بعد انتهاء عمليات الإطفاء وانجلاء الدخان.

وتأمل فرق الإطفاء والأهالي، أن تتحقق اليوم الأحد، توقعات مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، الذي قال إن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار في ريف اللاذقية، وهو ما سيساعد على إطفاء وتبريد البؤر الخطيرة في المناطق الصعبة جغرافيًّا.