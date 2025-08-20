محامي بدرية طلبة يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة إحالتها للمحاكمة

تداولت أخبار، خلال الساعات الماضية، زعُم خلالها بإحالة الفنانة بدرية طلبة للمحاكمة، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد يوم 26 سبتمبر المقبل للنظر بأولى جلسات محاكمتها.

ومن جانبه أكد المستشار القانوني أشرف فرحات محامي الفنانة بدرية طلبة، على أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن، يوم 26 سبتمبر، سيوافق يوم جمعة، وهذا يوم إجازة لدى المحاكم.

وواصل فرحات في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن أحد المحامين رفع جنحة ضد موكلته، لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعلن أو حتى تقيد برقم قضائي بقسم الشرطة.

مبينًا أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضده، ومن نشرها لاتهامهم بالإساءة والتشهير لموكلته، واستكمل حديثه بأنه لم يتم توريد أية بلاغات أخرى له ضد الفنانة بدرية طلبة.

كما أكد مصدر بنقابة المهن التمثيلية، أن الفنانة بدرية طلبة ستخضع لجلسة للتحقيق معها، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد اتخاذ قرار إيقافها بالإجماع من مجلس النقابة، نظراً لما صدر منها من تجاوزات خلال بث مباشر على منصة "تيك توك".

كما أكد نقيب الممثلين عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.