بينهم محمد رمضان.. من هم أبرز الفنانين الذين سيغيبون عن رمضان 2024؟

يشهد الموسم الرمضاني 2024 غياب عدد كبير من الفنانين المصريين الذين اعتادوا على التواجد كل عام..وفي هذا التقرير، نستعرض أسماء أبرز الفنانين الغائبين.

عادل إمام

يعد رمضان 2024 رابع موسم يغيب عنه الفنان عادل إمام، وذلك منذ تقديم آخر أعماله "فالنتينو" عام 2020؛ إذ أعلن نجله المخرج رامي إمام اعتزال والده الفن.

محمد رمضان

كان آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في رمضان الماضي.. ورغم الإعلان عن تقديم جزء ثان من المسلسل، إلا أن فريق العمل قرر تأجيل المشروع إلى رمضان 2025.

يسرا

تغيب يسرا هذا العام بعد مسلسلها الكوميدي "1000 حمد لله على السلامة" العام الماضي.

منى زكي

قررت الفنانة منى زكي الاستراحة بعد مسلسل "تحت الوصايا"؛ إذ قالت في حوار سابق مع "إرم نيوز"، إنها تحب دائما أخذ استراحة بعد كل عمل ناجح، من أجل أسرتها.

أحمد عز

أحمد عز متواجد في إعلان لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة؛ إذ بدأ تصويره قبل أيام في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، لكنه غائب درامياً.

عمرو سعد

قدم عمرو سعد على مدار المواسم الماضية عدة مسلسلات، كان آخرها "الأجهر"، إلا أنه يغيب هذا العام عن رمضان، وينشغل بتصوير فيلم سينمائي جديد.

منه شلبي

على مدار الأعوام الماضية حرصت منة شلبي على التواجد في كل رمضان، إلا أنها تغيب هذا العام بسبب عدم وجود سيناريو جيد، بحسب تصريح لها.

ياسمين عبدالعزيز

شاركت ياسمين عبد العزيز زوجها السابق الفنان أحمد العوضي العامين الماضيين بمسلسلات عدة، قبل إعلان طلاقهما أخيرا، إلا أن هذا العام تنشغل بتصوير فيلم كوميدي جديد.

يوسف الشريف

كان من المقرر أن يخوض يوسف الشريف الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "الراكون"، إلا أنه توقف.