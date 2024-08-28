"خفايا وأسرار" طائرة بعد 17 عاماً من فقدانها

أعلنت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، الأربعاء، أن مجموعة باحثين عثروا على حطام طائرة صغيرة ورفات راكبها في بحيرة هورون، حيث تحطمت قبل 17 عامًا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الراكب صاحب الرفات يُدعى إتش بروك ستوفر جونيور (56 عامًا)، وكان يعيش في واشنطن، وكان على متن طائرة غادرت جزيرة "ماكيناك" إلى بلدة صغيرة في شبه جزيرة ميتشيغان الدنيا في أغسطس/آب 2007.

وأشارت المعلومات المتاحة إلى أن جونيور وقائدة الطائرة، خطيبته كارين دودز، كانا على متن طائرة "سوكاتا تي بي-20 ترينيداد" عندما اختفت الطائرة.

وعُثر على رفات دودز بعد شهرين من الحادثة شرقي جسر ماكيناك، فيما لم يظهر أي أثر للطائرة أو جثمان ستوفر وقتها، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقالت شرطة ميشيغان، "في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استأنفت شركة غريت ليك آند ريكفري، وهي شركة خاصة، جهود البحث عن الطائرة، وفي أغسطس 2024، اكتشف فريق البحث حطام طائرة بالقرب من جزيرة بويس بلانك إيلاند".

وأضافت الشرطة أنه عُثر على الرفات بفضل غواصي شرطة الولاية، الذين اكتشفوا بقايا هيكل عظمي. وأكد مركز الأنثروبولوجيا الشرعية في جامعة شمال متشيغان هوية ستوفر بمساعدة سجلات الأسنان. وكان ستوفر مديرًا للمعايير والسلامة في الرابطة الوطنية للمقاولين الكهربائيين.

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يشار إلى أن دودز كانت تبلغ من العمر 52 عامًا، وكانت تمتلك شركة تصميم مواقع إنترنت وتسويق في واشنطن، تحت مسمى "دودز ديزاين".