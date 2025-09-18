هجوم على بوسي شلبي بعد إثارتها الجدل بمؤتمر الإعلام الأول في بنغازي (فيديو)

تصدّر خلاف الإعلامي التونسي هادي زعيم والإعلامية المصرية بوسي شلبي حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، عقب انتشار مقطع مرئي يُظهر لحظة توتر وقعت بين الطرفين على منصة المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي، في العاصمة الليبية بنغازي.

محمود سعد #شاهد | نقاش محتدم بين منظم #المؤتمر_الإعلامي و الإعلامي #المصري "محمود سعد" والإعلامية #المصرية "بوسي شلبي" عقب تعبير الضيوف عن استيائهم من سوق التنسيق وتأخر انطلاق الندوة الخاصة بهما، و #بوسي تنتقد الفوضى في الكواليس لكنها تشير بامتعاض لتقبل الأمر كونها أول دورة تقام في بنغازي. #ليبيا #صفر Posted by ‎صفر‎ on Wednesday, September 17, 2025

وتعود تفاصيل الواقعة إلى جلسة حوارية كانت مخصصة للإعلامي هادي زعيم والإعلامية نورهان أشرف، تديرها الإعلامية لانا الجندي، قبل أن تصعد بوسي شلبي إلى المنصة دون تنسيق سابق، الأمر الذي أربك سير الجلسة وأثار استغراب الحاضرين.

أخبار ذات علاقة حرب تصريحات داخل عائلة "الساحر".. هل كانت بوسي شلبي زوجته حتى وفاته؟

وفي سياق التعليق على الحادثة، أوضحت الشاعرة السورية سهام الشعشاع، عضو اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أن ما حدث يدخل في نطاق الأخطاء التنظيمية المتوقعة في مثل هذه الفعاليات، مشيرة إلى أن إدارة المؤتمر اضطرت إلى تبديل الترتيب الزمني لبعض الجلسات بسبب تأخر بوسي شلبي عن موعدها.

وأضافت الشعشاع في تصريحات إعلامية أن بوسي شلبي وصلت في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو توقيت جلستها المقررة مع الإعلامي محمود سعد، إلا أن تأخرها دفع اللجنة المنظمة إلى تقديم جلسة هادي زعيم ونورهان أشرف، وتبديل جدول الندوات، على حد قولها.

أخبار ذات علاقة بوسي شلبي تصعد إجراءاتها رداً على محامي عائلة محمود عبدالعزيز

وأردفت قائلة: "طلبنا من بوسي الانتظار، لكنها عدتها إهانة وعدم احترام، وهو ما لم يكن مقصودًا مطلقًا"، وتابعت الشعشاع حديثها بالقول إنها تواصلت مع بوسي شلبي هاتفيًا بعد انتهاء المؤتمر لتوضيح الموقف، وأعربت عن استيائها من ردّ بوسي، التي قالت: "لا تكبّري الموضوع"، وفق تعبيرها.

ووصفت الشعشاع هذا الرد بأنه كان صادمًا وغير متوقع، مؤكدة أنها اختارت الترفّع عن الرد بكلمات غير ناضجة، وأن ما جرى لا يقلل من قيمة الحدث ولا من الجهود المبذولة في تنظيمه، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف قد تحدث في أي فعالية كبرى، ولا يجب تضخيمها بما يخرجها عن سياقها الطبيعي.