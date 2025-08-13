جاستن بيبر يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة

أثار النجم العالمي جاستن بيبر قلق متابعيه بعد منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، عبّر فيه عن امتنانه ليوم جديد، وللحب والمغفرة اللتين يمنحهما إياها يسوع رغم شعوره بعدم استحقاقه لذلك.

وكتب بيبر: "ممتن جدًا لأنه يقابلني كل صباح بمحبته، حتى في أسوأ حالاتي".

ويأتي هذا المنشور بعد أقل من 24 ساعة على مشاركته لقطات من محادثة عبر iMessage، عبّر فيها عن شعوره بالإرهاق الجسدي والنفسي، ما زاد من قلق جمهوره حول حالته الصحية والنفسية.

وكان قد أطلق النجم الكندي جاستن بيبر ألبومه الجديد هذا الصيف الذي يحمل عنوان "SWAG"، ليُشعل حماس جمهوره من جديد بعد فترة من الغياب عن الأضواء.

وضم ألبومه 21 أغنية تمتد لأكثر من 54 دقيقة من الموسيقى المتنوعة، ويعد أول عمل كبير للفنان البالغ من العمر 31 عامًا منذ أكثر من 3 سنوات، بعد صدور أغنيته المنفردة "Honest" بالتعاون مع دون توليفر، أما آخر ألبوم كامل له، فكان "Justice" في العام 2021.

وتأتي عودة بيبر بعد فترة ابتعاد عن الساحة الفنية والإعلامية، وذلك إثر معاناته من متلازمة رامزي هانت، وهي حالة عصبية أثّرت على أعصاب وجهه، وأجبرته على إلغاء ما تبقى من جولته العالمية العام 2022، والتي كانت تضم 131 حفلًا.