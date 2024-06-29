أم أرجنتينية تلد 4 توائم.. وتحصل على مفاجأة سارّة
تحققت رغبة أم أرجنتينية وابتهجت أسرتها بقدوم "جوردان" الصغير، الذي "أحضر" معه ثلاث رضيعات أخريات وبالتالي تضاعف عدد الأشقاء.
إريكا ديميتريو، سيدة تبلغ من العمر 42 عاما، هي أم لأربع طفلات تتراوح أعمارهن بين سنتين و 10 سنوات، ولطالما تمنت أن ترزق بمولود ذكر يكون آخر العنقود، وعندما حملت منذ حوالي 30 أسبوع ا، اعتقدت إريكا أن هذه المرة ستكون الأخيرة.
وتصدرت ولادة هؤلاء التوائم الرباعية عناوين الصحف في مدينة قرطبة (600 كلم شمال غرب بوينوس آيريس)، مما سلط الضوء على أن الحمل تم دون أي علاج معين. ومازالت إريكا مذهولة، تتعافى من عملية قيصرية معقدة في عيادة بمدينة قرطبة شارك فيها 13 طبيبا.
ومع أسرة باتت مكونة من 10 أشخاص، أصبح الوضع الاقتصادي لإريكا يوصف بأنه "معقد"، وقالت لصحيفة كلارين من على سريرها في المستشفى بجوار الحاضنات الأربع حيث يوجد جوردان وشقيقاته الثلاثة: “المرحلة الأصعب لم تأت بعد”.
ولم يبخل الجميع على إريكا بالرسائل والمكالمات التي تعرض الحفاضات والملابس والحليب. وتقول بارتياح: "إن عاطفة الناس لا تصدق".
وقالت واحدة من طبيبات التوليد من اللواتي ساعدنها على وضع حملها إن حالة توائم إريكا الأربعة نادرة للغاية وتحدث مرة واحدة في كل 700 ألف ولادة.