أم أرجنتينية تلد 4 توائم.. وتحصل على مفاجأة سارّة

ومع أسرة باتت مكونة من 10 أشخاص، أصبح الوضع الاقتصادي لإريكا يوصف بأنه "معقد"، وقالت لصحيفة كلارين من على سريرها في المستشفى بجوار الحاضنات الأربع حيث يوجد جوردان وشقيقاته الثلاثة: “المرحلة الأصعب لم تأت بعد”.

ولم يبخل الجميع على إريكا بالرسائل والمكالمات التي تعرض الحفاضات والملابس والحليب. وتقول بارتياح: "إن عاطفة الناس لا تصدق".

وقالت واحدة من طبيبات التوليد من اللواتي ساعدنها على وضع حملها إن حالة توائم إريكا الأربعة نادرة للغاية وتحدث مرة واحدة في كل 700 ألف ولادة.