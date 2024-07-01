"علينا أقساط".. هكذا ردت بشرى على أنباء اعتزالها الفن

كشفت الفنانة المصرية بشرى حقيقة اعتزالها بعد أنباء كثيرة وتكهنات انتشرت مؤخرا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

وسخرت بشرى في تعليق عبر حسابها على "إنستغرام" من فكرة الاعتزال، مبينة أن لديها التزامات مادية و"أقساطا" وديونا.

وأضافت: "قال اعتزال قال، لسه علينا أقساط يا بابا منك ليها".