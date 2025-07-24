آخر نجوم "أبطال هوغان".. وفاة كينيث واشنطن عن 89 عاما

توفي الممثل الأمريكي كينيث واشنطن، آخر أعضاء طاقم التمثيل الرئيس في المسلسل الكوميدي الشهير "أبطال هوغان" (Hogan’s Heroes)، في 18 يوليو الجاري، عن عمر ناهز 89 عاما.

واشتهر واشنطن بدور الرقيب ريتشارد بيكر، الذي أداه في الموسم الأخير من المسلسل الذي بثّته شبكة CBS في الفترة بين عامي 1965 و1971.

ورغم انضمامه في وقت متأخر، فقد كان الوحيد المتبقي على قيد الحياة من طاقم المسلسل الأصلي بعد رحيل زملائه خلال العقود الماضية.

وبرز واشنطن خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كأحد الوجوه المألوفة في التلفزيون الأمريكي، وشارك في عدد كبير من الأعمال البارزة، من بينها: "ستار تريك"، "أحلم بجيني"، "أبنائي الثلاثة"، "ماركوس ويلبي، دكتور في الطب"، و"آدم-12".

كما ظهر في فيلم الخيال العلمي "ويست وورلد" عام 1973، إلى جانب أدوار في مسلسلات "عرض بول ليند"، و"الملفات الفيدرالية"، و"قصة بوليسية"، و"ملفات روكفورد".

وكان آخر ظهور تلفزيوني له عام 1989 في المسلسل الكوميدي "عالم مختلف" (A Different World) إلى جانب جاسمين جاي.

وُلد كينيث واشنطن في مدينة إثيل بولاية ميسيسيبي، وانتقل مع عائلته في سن مبكرة إلى كاليفورنيا، حيث نشأ في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وتحديدا في ريدوود سيتي وسان فرانسيسكو. وبعد اجتيازه أول تجربة أداء ناجحة، انتقل إلى لوس أنجلوس ليبدأ مسيرته في التمثيل.

أخبار ذات علاقة وفاة مالكولم جمال وارنر عن عمر 54 عامًا أثناء عطلة عائلية

وفي وقت لاحق من حياته، عاد واشنطن إلى الدراسة ونال شهادة جامعية من جامعة لويولا ماريماونت، حيث أصبح عضوا في هيئة التدريس، ودرّس مقررا عن تمثيل الممثلين السود في السينما. كما عمل في كلية ساوث ويست، حيث قام بتدريس الترجمة الشفوية وفنون الخطابة.

تزوج واشنطن عام 2001 من أليس مارشال، رئيسة تحرير صحيفة "ويف نيوزبيبرز" في جنوب لوس أنجلوس، ومحررة مراجعات الأفلام السابقة في مجلة "فارايتي".