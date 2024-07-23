شارك المصور ريتشارد بلانشارد صورًا نادرة لجوني ديب في كتابه الجديد "Cannes Uncut: The Golden Years".

وزار ريتشارد بلانشارد مهرجان "كان" السينمائي للمرة الأولى عام 1976 قبل أن يصبح المصور الرسمي للمهرجان، بينما يوثق في كتابه تجاربه، وتطور مظهر ديب عبر السنوات.

يتذكر بلانشارد لحظات مثيرة من تصوير جوني ديب بدءاً من عرض فيلمه "Ed Wood"، مشيراً إلى سحره وراحة حضوره.

كما يروي ذكرياته عن تصوير مشاهير آخرين، مثل: فريد أستير، وجين كيلي في ظروف صعبة، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها في ذلك الوقت، مثل انقطاع الكهرباء أثناء طباعة الصور.

ويعبر بلانشارد عن الفرق بين طريقة تصوير النجوم في الماضي والإجراءات الأمنية المشددة الحالية، إذ أصبح من الصعب التقاط صور للمشاهير، بسبب السيارات المظلمة والوُجود القصير على السجادة الحمراء.