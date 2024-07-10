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كانوا متجهين إلى المدرسة.. مصرع 12 طفلًا إثر حادث مروع في جوهانسبرغ

كانوا متجهين إلى المدرسة.. مصرع 12 طفلًا إثر حادث مروع في جوهانسبرغ
تعبيرية المصدر: Getty Images
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 12:37 م

لقي 12 طفلًا مصرعهم في جنوبي أفريقيا بعد انقلاب حافلة صغيرة كانت تقلهم إلى مدرسة في جوهانسبرغ، واشتعلت فيها النيران بعدما صدمتها مركبة أخرى، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقالت حكومة مقاطعة غوتنغ، في بيان، إن سائق الحافلة قتِل أيضًا فيما نُقل 7 أطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي الطارئ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة الصغيرة مدمّرة بالكامل؛ بسبب الحريق الذي اشتعل فيها عقب الحادث الذي تعرّضت له في ميرافونغ على مسافة أكثر من 70 كيلومترًا غربي المدينة.

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وقالت الحكومة في بيان إن "حافلة خاصة لنقل التلاميذ تعرضت لحادث مأساوي في منطقة كوكوسي-ويديلا في ميرافونغ، ما أدى إلى مقتل 12 تلميذًا، وسائقهم"، وأضافت أن 7 تلاميذ آخرين نقلوا إلى منشأة طبية لتلقي العلاج".

وقال وزير التعليم في غوتنغ، ماتومي شلواني في البيان: "انتابني حزن عميق بسبب هذا الحادث المأساوي. إن فقدان أطفالنا يمثل ضربة كبيرة لمجتمعنا. أفكارنا وصلواتنا مع عائلات التلاميذ القتلى والمصابين".

وتملك جنوب أفريقيا إحدى أكثر شبكات الطرق تطورًا في القارة، لكنها في الوقت ذاته تعد من الأسوأ من حيث الحوادث المرورية.

حوادث

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