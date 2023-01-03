ماذا يحدث لجسم الإنسان قبل ساعات من الموت؟

الموت من الناحية العلمية يعني توقف وظائف الجسم عن العمل. وقد يكون مفاجئا، أو على مراحل تستغرق دقائق أو أشهرًا.

لكن هل تساءلت يوما ما هي العلامات التي تظهر على جسم الإنسان المحتضر قبل وفاته؟

في تقرير لمجلة Love To know أجمع الأطباء على أن علامات شائعة تظهر على جسم الإنسان قبل الموت بساعات.

وشدد الأطباء على أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم جميع تلك الأعراض، كما أنها لا تظهر بترتيب معين.