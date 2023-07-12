بسبب دور ثري خليجي.. "ملك الأرض" الكوري يثير غضب العرب

أثار مسلسل كوري جنوبي يحمل اسم "ملك الأرض" موجة واسعة من الغضب والاستياء بين الجمهور العربي المتابع للمسلسل وعشاق الدراما الكورية.

وقدَّم المسلسل في بعض حلقاته شخصية جسدت دور ثري عربي عرضه المسلسل على أنه "زير نساء وشارب للكحول" ويرتدي الزي الخليجي، وهو ما جعل الأصوات المستهجنة تتزايد مؤخراً.

وطالب الكثير من متابعي المسلسل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر مختلف المنصات بضرورة حذف المشاهد المسيئة للعرب والخليج، وتقديم فريق العمل اعتذارًا عن تلك المشاهد التي وصفوها بـ "العنصرية".

وتسببت الانتقادات الموجهة للمسلسل والدعوات المطالبة بمقاطعته إلى تراجع شعبيته وتقييماته، وهو ما دفع فريق الإنتاج إلى الخروج ببيان للتأكيد أن المشاهد والأحداث والأماكن "وهمية" ولا تتقصد الإساءة لأي جنسية أو بلد.

وفشل البيان المقتضب في إقناع الناشطين العرب الذين لم يلمسوا اعتذارًا حقيقيًّا فيه، وشدَّدوا على مطلبهم الرئيس بالاعتذار أو مقاطعة المسلسلات الكورية، مستهجنين الاستعانة بمسلسل هندي للعب دور شخص عربي.

يذكر أن مسلسل "ملك الأرض" الكوري من إنتاج شبكة "نتفليكس" ويعرض عبر منصاتها، كما يعرض على قناة JTBC الكورية الجنوبية.