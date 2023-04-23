عائشة المنصوري.. إماراتية تعشق الصيد بالصقور وتعلمه للنساء

وعن علاقتها بتلك الرياضة التقليدية في الخليج قالت الصقّارة عائشة المنصوري "بدايتي لما مارست هاي الرياضة، ما مارستها من اختياري أنا، كانت من حبي للوالد، كانت مرافقتي معاه في الصحراء فحبيت الرياضة، فبديت من هناك. فتعلمتها وأخدت معلومات عنها، الوالد كانت خبرته بس في الصقور المحلية، فرحت أنا تعمقت فيها أكثر في الصقور الجير على المواقع والكتب".

ورغبة منها في تشجيع مزيد من النساء على ممارسة هذه الهواية والحفاظ عليها، تقدم عائشة المنصوري دروسا في الصيد بالصقور لمئات النساء، كما نشرت كتابا للأطفال عنها.

وقالت لتلفزيون رويترز "رياضة تراثية، تعلم الكثير، تعلم الإنسان الصبر، تعلمه انتهاز الفرص، تعلمه كذا شيء، وتشوف صبرك ومهارتك مع الصقر كيف بتعلمه، وتخليك تمارس الرياضة هاي في الصحراء".