مقتل زوجين مسنين بجريمة مروعة في نيويورك (فيديو)

تواصل شرطة مدينة نيويورك التحقيق بعد وفاة زوجين مسنين داخل منزلهما المكون من طابقين في كوينز، إثر حريق اندلع يوم الاثنين 8 سبتمبر، ويُعتقد أن الحادث جريمة قتل متعمدة.

وأكدت الشرطة أن الضحيتين هما مورين أولتون، 78 عامًا، وفرانك توماس أولتون، 77 عامًا، ووجدا ميتين داخل المنزل، حيث عُثر على الزوج مقيدًا إلى عمود في القبو.

وحددت الشرطة جمال ماكجريف، البالغ من العمر 42 عامًا، المشتبه به الرئيس، بعد تسجيله على كاميرات المراقبة وهو يحاول بيع هاتفين محمولين في متجر رهن محلي. ووصفت مفوضة الشرطة جيسيكا إس. تيش المشتبه به بأنه "مسلح وخطير".

ويعتقد المحققون أن ماكجريف طعن الزوجين عدة مرات قبل إضرام النار في المنزل. وأفاد الجيران بأن الرجل المجهول طلب السماح له بالدخول لشحن هاتفه قبل اندلاع الحريق، فيما أظهر مقطع فيديو آخر كاميرات المراقبة وهو يغادر المنزل بعد الساعة الثالثة مساءً بقليل.

وأشار المتحدث باسم شرطة نيويورك إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، فيما أعلنت خدمات الطوارئ وفاة الزوجين في مكان الحادث.

وأرفقت الشرطة لوسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر المشتبه به، ووصفته بأنه رجل ذو بشرة داكنة، متوسط البنية، يرتدي قبعة وسترة سوداء وبنطال جينز أزرق وحذاء رياضيًا أسود، وقد شوهد آخر مرة بالقرب من منزل الزوجين حاملاً حقيبة.

تدعو الشرطة أي شخص لديه معلومات عن موقع المشتبه به للتواصل فورًا مع السلطات، معتبرة القضية واحدة من أخطر حوادث العنف ضد كبار السن في المدينة أخيرًا.