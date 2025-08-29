شمس البارودي ترد بـ"حدة" على اتهامات "الخرف وحب الظهور"

في واقعة نادرة، انفعلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي وردت بـ"حدة" على من منتقديها الذين هاجموها واتهموها بـ "الحب الظهور" و"البحث عن الأضواء" بسبب منشوراتها المكثفة مؤخرًا، بعد رحيل زوجها الفنان حسن يوسف.

وهاجمت البارودي أصحاب الآراء التي رأت أنه "كان من الأفضل لها أن تجلس في بيتها في هدوء ولا تخرج على الناس طوال الوقت بمنشورات عبر صفحتها (شمس الملوك) عبر فيسبوك"، فيما أبدى آخرون استياءهم مما وصفوه بـ "تغزلها الدائم" في حسن يوسف.

وتساءل البعض: "ألم يكن الأفضل لها أن تتصدق على روح زوجها بدلًا من اجترار الذكريات معه طوال الوقت".

وتجاوز البعض في حق الفنانة، قائلا إنها "كبرت وخرفت"، وهو ما أثار ثائرتها فجاءت ردودها "حادة وعنيفة"، على عكس ما تتسم به شخصيتها من هدوء.

وقالت البارودي إنها "تكتب عبر صفحتها بانتظام عبر 20 عاماً مضت وليس الآن فقط أو بعد رحيل زوجها العام الماضي"، واصفة منتقديها بـ"جحافل التافهين" و"الذي يزكون على الله أنفسهم".

وأضافت: "تعلق إحدى التافهات، أصلها كبرت وخرفت، الخرف أصابك أنتِ يامحدودة العقل والزمان، أما حُفاظ القرآن مثلنا لا يخرفون".

وتابعت: "من أنتم لتمنعونى من التحدث عن حبيب عمرى وذكر معشره الطيب مع أطايب الكلام الراقي المحترم؟ ومن قال لكم إننى لا أتصدق عنه، ولا أُطعم، ولا أختم كتاب الله العديد من المرات له؟".

واعتادت شمس البارودي، مؤخراً، أن تنشر خواطر وذكريات ومواقف إنسانية وعاطفية مؤثرة تجمعها بحسن يوسف، منها مجموعة من الصور التي أثارت حفيظة بعض متابعيها بسبب ظهور الفنانة المعتزلة في الصور دون حجاب.