صاحب من "سجن عكا" و"هبت النار" .. وفاة الفنان حسين منذر

غيب الموت أمس الأحد الفنان اللبناني حسين منذر المعروف بـ" أبو علي".

وحسين منذر هو قائد فرقة العاشقين التي اشتهرت بالأغاني الوطنية والتراثية، ويعد من أبرز الأصوات التي رافقت الثورة الفلسطينية.

ولد الراحل حسين المنذر في مدينة بعلبك، وقد غنى لفلسطين أزيد من 300 أغنية وطنية، ومن أشهر أغانيه: من سجن عكا وطلعت جنازة، ويا طالع على جبال النار، وأشهد يا عالم علينا وعبيروت، وهبت النار، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغاني.

وقد منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسين منذر، في العام 2018، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابتكار"، تقديراً لمسيرته الفنية، وتثميناً لعطائه وإنشاده في "فرقة العاشقين الوطنية"، وإيصاله بصوته رسالة فلسطين إلى العالم.