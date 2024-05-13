حكم قضائي يسمح بنشر فيديو تعرض أسقف سيدني للطعن (صور)

رفض القضاء الأسترالي، الاثنين، طلب هيئة رقابية محلية بتمديد حظر مؤقت على نشر مقاطع فيديو على منصة "إكس" تُظهر هجومًا بالسكين وقع منتصف الشهر الماضي، على الأسقف الأشوري مار ماري عمانوئيل في سيدني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قاضي المحكمة الفدرالية الأسترالية جوفري كينيت قوله: "لقد أصدرت المحكمة أمرًا برفض طلب تمديد الأمر الزجري التمهيدي"، دون تقديم تفاصيل عن أسباب قراره.

وكانت الهيئة التنظيمية الأسترالية المسؤولة عن سلامة الإنترنت، "إي سيفتي" eSafety، قد طلبت من منصة "إكس" إزالة مقاطع فيديو في أستراليا وبقية العالم تظهر تعرّض الأسقف الأشوري مار ماري عمانوئيل لطعنات عدة خلال خطبة كانت تُنقل في بث حيّ عبر الإنترنت في أبريل/ نيسان الماضي.

وبحجة أن الشبكة الاجتماعية تجاهلت طلباتها، حصلت الهيئة التنظيمية على أمر قضائي من نظام القضاء الفدرالي الأسترالي بحظر مقاطع الفيديو هذه في غضون 24 ساعة، لكن القاضي جوفري كينيت حكم الاثنين بعدم الحاجة لتمديد الأمر الزجري المؤقت.