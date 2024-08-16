طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ثالث أغاني ألبومها الجديد، والتي تحمل اسم "هنحتفل" عبر حسابها على منصة "إكس"، بعدما حذفت يوتيوب الأغنيتين اللتين نشرتهما مؤخرا.

وروج صانعا الأغنية الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي لها عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر الشافعي برومو الأغنية عبر حسابه على "الإنستغرام" وعلق عليها بالقول: "الهاتريك الأغنية الثالثة مع النجمة شيرين، هنحتفل كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما".

وكان تطبيق "يوتيوب" حذف مؤخرا الأغنيتين الجديدتين اللتين طرحتهما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من طرحهما.

أخبار ذات علاقة محامي شيرين يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل تحركه القانوني ضد روتانا

وفي أول تحرك قانوني كشف المستشار ياسر قنطوش الممثل القانوني لشيرين عبد الوهاب عن تقديمه إنذارًا لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات؛ لتسببها في حذف أغنيتين للفنانة من يوتيوب، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لطلب التعويض المالي لتسبب الشركة في الخسارة المادية والمعنوية لموكلته.

وأضاف قنطوش، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه تقدم لإدارة يوتيوب بالمستندات والوثائق التي تثبت صحة موقفهم القانوني كافة، مشيرًا إلى أن الأغنيتين ستعودان إلى القناة قريبًا، بعد دراسة المنصة للمستندات وتأكدها من صحة الموقف القانوني لشيرين عبد الوهاب.

وأشار محامي شيرين عبد الوهاب إلى أن الإنذار الذي أرسله إلى شركة روتانا هو الأخير، وسيتقدم بعدها ببلاغ رسمي يطالب خلاله بالتعويض.