"Unknown Number".. قصة حقيقية لتحرش إلكتروني على "نتفليكس"

شهد عرض الفيلم الوثائقي رقم مجهول Unknown Number على منصة نتفليكس تفاعلاً واسعًا، إذ يروي قصة حقيقية صادمة عن مضايقات إلكترونية تعرض لها مراهقان في الولايات المتحدة، على مدار شهور، من مصدر مجهول تمامًا.

الفيلم بعنوان فرعي "رقم مجهول: سمكة السلور في المدرسة الثانوية" يستعرض أحداث عام 2021، عندما بدأت فتاة مراهقة من ولاية ميشيغان وصديقها بتلقي رسائل نصية متكررة ومزعجة من رقم مجهول.

وبدأت الرسائل بشكل عادي، لكنها تحوّلت سريعًا إلى مضايقات يومية تصل أحيانًا إلى 12 رسالة، إضافةً إلى تحرشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الغموض تصاعد حين تبين أن المرسل المجهول يدّعي أنه مراهق في عمر الضحيتين نفسه، ويحاول التقرب منهما بطرق مختلفة، لتتحول المحادثات إلى كابوس نفسي وتهديد مستمر لحياتهما.

وعلى الرغم من جهود والديّ المراهقين ومراسلات المدرسة، لم يُكشف عن هوية الجاني، ما استدعى تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لتبدأ المفاجآت الحقيقية.

من خلال مقابلات مع الضحايا، والمحققين، واختصاصيي الأمن الإلكتروني، يعرض الفيلم مراحل التحقيق المعقدة، ليكشف أن الجاني لم يكن سوى كندرا ليكاري، والدة الفتاة نفسها، التي استخدمت هوية إلكترونية مزيفة وشبكة VPN لإخفاء موقعها وإرسال الرسائل المسيئة.

حاولت في البداية إلصاق التهمة بأحد المراهقين، إلا أن الأدلة التقنية التي جمعها الـFBI كانت قاطعة، ما أدى إلى توجيه تهم رسمية لها واعترافها الكامل.

وصفت النيابة محتوى الرسائل بأنه "مهين ومروع إلى حد يصعب تصديقه"، وأكد القاضي مارك دوثي، خلال جلسة الاستماع في أبريل 2023: "لا يمكنني تخيّل أي والد يمكن أن يوجه مثل هذه الكلمات لطفله.. ما حدث تجاوز حدود التنمر، إنه إساءة نفسية عميقة".

ولا يعرض الفيلم القصة الجنائية فقط، بل يسلط الضوء على التأثير النفسي والاجتماعي للتنمر الإلكتروني داخل الأسرة، ويطرح تساؤلات عن الثقة، والأمان الرقمي، وخطورة إساءة استخدام التكنولوجيا في المنزل.

ويشارك في بطولة الفيلم الوثائقي كل من لورين ليكاري، صوفي ويبر، ميسي جونستون، أوين ماكيني، شون ليكاري، كندرا ليكاري، وغيرهم.