إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت

قررت الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيروت إلغاءه، بعد أن كان مقررا إقامته السبت المقبل.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن أحمد عيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة فيلفت برودكشن، تأكيده إلغاء الحفل وليس تأجيله، مشيرا إلى أنه "سيتم إعادة قيمة التذاكر للجمهور والتي بلغت 70% من العدد النهائي المخصص للحفل".

وأوضح عيتاني بأنه تواصل مع المقربين من الفنانة والمحامي الخاص بها، وأكدوا بأنها ليست في حالة جيدة لإحياء هذا الحفل في الوقت الحالي.

وكانت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى توقعت عبر منشور على صفحتها على "فيسبوك"، قبل أسبوع، إلغاء حفلي شيرين بلبنان وتركيا، مشيرة إلى أن ذلك سيكلف المتعهدين والرعاة خسائر ضخمة تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.

وكان نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج لشيرين، أكد في تصريحات إعلامية، أن حالة الفنانة في تحسن وأنها سوف تعود لجمهورها قريبا.

وتعيش شيرين عبد الوهاب أزمة حادة في الآونة الأخيرة، شهدت أحداثا متلاحقة، منها تأكيد ناقدة فنية مقربة من النجمة الشهيرة أنها دخلت مصحة نفسية بناءً على نصيحة من شقيقها الذي جمعت بينهما العديد من المشاكل والتصريحات العدائية مؤخرًا.

وأكدت مها متبولي أن قرار دخول المصحة من جانب شيرين جاء رضوخًا لمطالب شقيقها ووالدتها، إذ ألحّا بشدة لإقناعها بأن العلاج هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها.

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وكانت شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب داخل الأستوديو الخاص بها في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف الذي خضعت له شيرين، أنها مصابة بجرح قطعي في الرأس، بالإضافة إلى العديد من السحجات والكدمات في أماكن متفرقة من الجسد.