موارد شحيحة واستهلاك متفاقم.. "مياه البحر" للشرب في تونس
تشكو تونس حالة إجهاد مائي متفاقمة، مع تدنّي مستوى السدود وتراجع موارد مياه الشرب، ما دفع السلطات إلى إستراتيجية تحلية مياه البحر، بوصفها خياراً لا بديل عنه لتوفير حاجات التونسيين من الماء.
وبحسب آخر إحصاءات لوزارة الزراعة والموارد المائية، فإنّ معدّل امتلاء السدود التي تمثّل الموارد الأساسية لتزويد التونسيين بمياه الشرب لا تتجاوز 35 % مع تفاوت بينها، لكن أبرز السدود سجلت ارتفاعا في منسوب المياه قياسا بالفترة نفسها من السنة الماضية، وسجّل سد بني مطير نسبة امتلاء بلغت 61 % وسد سيدي البراق 46 %.
لكن هذه النسب تبقى دون المعدّل العادي الذي يفترض أن يكون قد تجاوز 60 % لقضاء فصل صيف "مريح" دون انقطاعات للماء المنزلي، ودون نقص في المياه المستعملة لريّ المزروعات.
وأكد وزير الزراعة والموارد المائية التونسي عبد المنعم بلعاتي، خلال المنتدى المتوسطي الخامس للمياه، الذي احتضنته تونس قبل أيام، أنّ بلدان حوض المتوسط تواجه المشكلة ذاتها، وأنّ هناك ضرورة لإيجاد حلول مستدامة وتحديد مقترحات واقعية وعملية من أجل الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الوضع المائي.
وقال الوزير إنّ إستراتيجية تونس تقوم على تنويع مصادر المياه والحرص على تخزين المياه عند توفرها وإحداث سدود جديدة وصيانة السدود الموجودة حاليا، إضافة إلى الضغط على الطلب وتنمية مصادر مياه جديدة غير تقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الزراعي.
ويمثل مشروع تحلية المياه أحد الحلول التي تراهن عليها تونس لتلبية حاجيات البلاد من الماء الصالح للشراب إلى جانب ترشيد استهلاكه، وفق ما يؤكده الخبير المائي محمد صلح قلايد.
ويقول قلايد لـ "إرم نيوز" إنّ ضمان الأمن المائي يمرّ عبر محطات ومراحل تبدأ بوضع إستراتيجية طويلة المدى لتوفير حاجات التونسيين من مياه الشرب والأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية ونقص مياه الأمطار والارتفاع اللافت لدرجات الحرارة صيفا، ما يؤدّي إلى تضاعف استهلاك المياه الجوفية.
ويشير قلايد إلى ضرورة وضع حلول مستدامة تضمن حق الأجيال القادمة في الماء، وتُبعد شبح شحّ المياه نهائيا عن التونسيين، معتبرا أنّ تحلية مياه البحر وإن كان خيارا مكلفا فإنّه يوفّر بدائل مهمّة لبلد تمتد سواحله على نحو 1400 كيلومتر.
لكن الخبير أكّد في المقابل ضرورة ترشيد استهلاك الماء والحفاظ عليه باعتباره ثروة وطنية، وباعتبار أنّ الحروب القادمة التي قد يشهدها العالم سيكون محورها الماء.
وعلى المدى الطويل أقرت الحكومة التونسية التوجه نحو تحلية ماء البحر لتلبية حاجيات السكان من الماء الصالح للشراب ومعالجة المياه المستعملة لتلبية حاجيات القطاعيْن الصناعي والزراعي وبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالتخطيط لتركيز محطات للتحلية في مناطق مختلفة، وتهدف هذه التوسعة إلى تأمين جودة المياه الموزعة نفسها والحفاظ على استقرار درجات ملوحتها.
وسيمكّن تشغيل محطات تحلية البحر من توفير 870 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وفق المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أحمد صولة.
ومن المنتظر أن تنطلق محطة تحلية المياه في محافظة قابس (جنوب) خلال أسابيع، وتوفّر 50 ألف متر مكعب يوميا في مرحلة أولى، لتتطور لاحقا إلى طاقة إنتاجية بـ 100 ألف متر مكعب، وتسعى السلطات إلى استكمال أشغال محطة تحلية مياه البحر بمحافظة سوسة قبل أواخر العام الحالي، وتملك هذه المحطة الطاقة الإنتاجية نفسها، وكذلك محطة صفاقس (جنوب) مع السعي إلى إحداث محطتين جديدتين بمنطقتي جرجيس (جنوب) والمهدية (وسط).