موارد شحيحة واستهلاك متفاقم.. "مياه البحر" للشرب في تونس

تشكو تونس حالة إجهاد مائي متفاقمة، مع تدنّي مستوى السدود وتراجع موارد مياه الشرب، ما دفع السلطات إلى إستراتيجية تحلية مياه البحر، بوصفها خياراً لا بديل عنه لتوفير حاجات التونسيين من الماء.

وبحسب آخر إحصاءات لوزارة الزراعة والموارد المائية، فإنّ معدّل امتلاء السدود التي تمثّل الموارد الأساسية لتزويد التونسيين بمياه الشرب لا تتجاوز 35 % مع تفاوت بينها، لكن أبرز السدود سجلت ارتفاعا في منسوب المياه قياسا بالفترة نفسها من السنة الماضية، وسجّل سد بني مطير نسبة امتلاء بلغت 61 % وسد سيدي البراق 46 %.

لكن هذه النسب تبقى دون المعدّل العادي الذي يفترض أن يكون قد تجاوز 60 % لقضاء فصل صيف "مريح" دون انقطاعات للماء المنزلي، ودون نقص في المياه المستعملة لريّ المزروعات.

وأكد وزير الزراعة والموارد المائية التونسي عبد المنعم بلعاتي، خلال المنتدى المتوسطي الخامس للمياه، الذي احتضنته تونس قبل أيام، أنّ بلدان حوض المتوسط تواجه المشكلة ذاتها، وأنّ هناك ضرورة لإيجاد حلول مستدامة وتحديد مقترحات واقعية وعملية من أجل الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الوضع المائي.

وقال الوزير إنّ إستراتيجية تونس تقوم على تنويع مصادر المياه والحرص على تخزين المياه عند توفرها وإحداث سدود جديدة وصيانة السدود الموجودة حاليا، إضافة إلى الضغط على الطلب وتنمية مصادر مياه جديدة غير تقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الزراعي.