لبنان.. سقوط زعيم عصابة سطو مسلح روّعت المواطنين

ألقت السلطات اللبنانية القبض على زعيم عصابة للسطو المسلح روَّعت الآمنين في مناطق مختلفة من البلاد، من خلال سرقة الدراجات النارية، وعمليات سلب مختلفة مع انتشار مقاطع فيديو لأعضائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من رصد "الرأس المدبر" للعصابة، ليتبين أنه من مواليد العام 1999، لبناني، من أصحاب السوابق في قضايا سرقة ونشل، ومخدرات، وإطلاق نار، وفق تقارير للصحافة المحلية.

وبضبط المتهم، عثر في حوزته على مسدّس حربي مع ممشط و10 طلقات صالحة للاستعمال، وأدوات تستخدم في عمليات سرقة الدراجات، وحبوب مخدِّرة بيضاء، ومبلغ مالي، وهاتف خليوي، إضافة إلى درّاجتَين مسروقتين، نوع "JR" دون لوحات.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بما نُسِبَ إليه حول ترؤُّسه عصابة نفّذت مئات عمليات سرقة الدراجات في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: الأشرفية، والحمرا، والرملة البيضاء، والجميزة، وجونية، والشويفات، وبيعها في محلة صبرا.

واعترف كذلك بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوة السلاح، منها عملية سلب دراجة من شخصين بعد إطلاق النار عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وجارٍ العمل لتوقيف بقية أفراد العصابة.