كلاب ضالّة تتجوّل في أروقة مستشفى حكومي في اليمن (فيديو)

فيديو مفتعل

في غضون ذلك، أفاد رئيس هيئة مستشفى الرازي العام في أبين، الدكتور حسين عبد الباري السقاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأن "تجوّل الكلاب داخل أروقة المستشفى بالشكل الذي أظهره الفيديو لم يكن محض صُدفة، بل تم إدخالها من قبل الشخص الذي قام بتصويرها؛ بهدف تشويه المستشفى والقائمين عليه".

وقال السقاف إن "الفيديو المنشور خلال الساعات الماضية لم يُسجّل أمس الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بل سُجّل الأحد الماضي، الذي يوافق 28 رمضان، وسبق أن نُشر حينها"، مُعرباً عن استغرابه من عدم انتشاره قبل أسبوع بهذا الشكل الكبير، وانتشاره بوقت قياسي خلال عطلة إجازة العيد.

وذكر السقاف أن "حجم الانتشار غير الطبيعي للفيديو، في أحد أيام إجازة العيد، ووصوله لكل المسؤولين في وقت قياسي، يوضّح حقيقة الأمر، وهو تشويه كل المشاريع التي عملنا عليها خلال السنة والنصف الماضية، بشكل فج يُظهر حجم الحقد الشخصي لمن يقفون خلفه".

وبيّن رئيس هيئة مستشفى الرازي العام أن "وجود أربعة كلاب في ممر به أقسام تمديد (ترقيد) نساء وحضانة في هذا الوقت من الصباح ولـ23 ثانية، هي مدة الفيديو كاملة، أمر يدعو للريبة، فلا حراسه ولا مرافقون ولم تحدث إطلاقاً، والدليل أن الكلب الرابع يظهر عند بوابة صغيرة تؤدي إلى الممر الخلفي للمستشفى، وهي بوابة قسم الصيانة وهي دائماً مفتوحة، ويستطيع أي شخص إدخال أي كلاب ضالة وتصويرها لثوانٍ وإخراجها".

وتساءل الدكتور السقاف: "إذا كان تجوّل الكلاب ظاهرة منتشرة، بحسب ادعاءات مروّجي الفيديو، ودليل إهمال وفساد إدارة المستشفى، لماذا لم يتم تصوير الكلاب في أماكن أخرى وفي أقسام مختلفة من المستشفى؟".

واختتم السقاف حديثه بالتأكيد على أن هناك قصورًا في العمل من قبل المناوبين في تلك الفترة من الحراسة الأمنية على بوابات المستشفى، قائلاً: "بالتأكيد هناك قصور لدى المناوبين لفترة زمنية محدودة، جرى استغلالها للتشويه"، لافتاً إلى "إيقاف كلٍّ من ضابط النوبة والحراسات الأمنية للبوابات، وتغييرهم بطاقم آخر ملتزم".

تهديد بالقتل

وكان الناشط أحمد مقرع الحنشي قد نشر المقطع المرئي المتداول، صباح أمس الجمعة، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، قبل أن يعقبه بساعات قليلة بمنشور آخر يفيد بتعرّضه للتهديد بالتصفية الجسدية، وصلته عبر رسائل من رقم مجهول إلى هاتفه المحمول.