كلاب ضالّة تتجوّل في أروقة مستشفى حكومي في اليمن (فيديو)
تداول ناشطون يمنيون خلال الساعات الماضية مقطعاً مرئياً يوثّق اقتحام مجموعة من الكلاب الضالّة مبنى مستشفى حكومي، في محافظة أبين جنوبي البلاد.
وسُمع في المقطع صوت الشاب المصوّر متحدثاً من خلف كاميرا هاتفه، معبّرا عن تفاجئه عند وصوله فجراً إلى مستشفى الرازي العام في مدينة جعار بمديرية خنفر جنوب غربي أبين؛ بشأن حالة ولادة، "بتجول أربعة من الكلاب الضالّة في ممر المستشفى الطبي، على بُعد أمتار قليلة من المرضى"، حسب قوله.
ولاقى المقطع المرئي رواجاً كبيراً على مدار يوم الجمعة؛ إذ انتشر على نطاق واسع بين مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مُثيراً الكثير من الجدل بين أوساط اليمنيين، ومُتسبّباً باستياء وغضب شعبي، ظهر جليّاً من خلال تعليقات وتعبيرات الناشطين والصحفيين.
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في غضون ذلك، أفاد رئيس هيئة مستشفى الرازي العام في أبين، الدكتور حسين عبد الباري السقاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأن "تجوّل الكلاب داخل أروقة المستشفى بالشكل الذي أظهره الفيديو لم يكن محض صُدفة، بل تم إدخالها من قبل الشخص الذي قام بتصويرها؛ بهدف تشويه المستشفى والقائمين عليه".
وقال السقاف إن "الفيديو المنشور خلال الساعات الماضية لم يُسجّل أمس الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بل سُجّل الأحد الماضي، الذي يوافق 28 رمضان، وسبق أن نُشر حينها"، مُعرباً عن استغرابه من عدم انتشاره قبل أسبوع بهذا الشكل الكبير، وانتشاره بوقت قياسي خلال عطلة إجازة العيد.
وذكر السقاف أن "حجم الانتشار غير الطبيعي للفيديو، في أحد أيام إجازة العيد، ووصوله لكل المسؤولين في وقت قياسي، يوضّح حقيقة الأمر، وهو تشويه كل المشاريع التي عملنا عليها خلال السنة والنصف الماضية، بشكل فج يُظهر حجم الحقد الشخصي لمن يقفون خلفه".
وبيّن رئيس هيئة مستشفى الرازي العام أن "وجود أربعة كلاب في ممر به أقسام تمديد (ترقيد) نساء وحضانة في هذا الوقت من الصباح ولـ23 ثانية، هي مدة الفيديو كاملة، أمر يدعو للريبة، فلا حراسه ولا مرافقون ولم تحدث إطلاقاً، والدليل أن الكلب الرابع يظهر عند بوابة صغيرة تؤدي إلى الممر الخلفي للمستشفى، وهي بوابة قسم الصيانة وهي دائماً مفتوحة، ويستطيع أي شخص إدخال أي كلاب ضالة وتصويرها لثوانٍ وإخراجها".
وتساءل الدكتور السقاف: "إذا كان تجوّل الكلاب ظاهرة منتشرة، بحسب ادعاءات مروّجي الفيديو، ودليل إهمال وفساد إدارة المستشفى، لماذا لم يتم تصوير الكلاب في أماكن أخرى وفي أقسام مختلفة من المستشفى؟".
واختتم السقاف حديثه بالتأكيد على أن هناك قصورًا في العمل من قبل المناوبين في تلك الفترة من الحراسة الأمنية على بوابات المستشفى، قائلاً: "بالتأكيد هناك قصور لدى المناوبين لفترة زمنية محدودة، جرى استغلالها للتشويه"، لافتاً إلى "إيقاف كلٍّ من ضابط النوبة والحراسات الأمنية للبوابات، وتغييرهم بطاقم آخر ملتزم".
تهديد بالقتل
وكان الناشط أحمد مقرع الحنشي قد نشر المقطع المرئي المتداول، صباح أمس الجمعة، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، قبل أن يعقبه بساعات قليلة بمنشور آخر يفيد بتعرّضه للتهديد بالتصفية الجسدية، وصلته عبر رسائل من رقم مجهول إلى هاتفه المحمول.
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، تداولت وسائل إعلام محلية خبراً يُفيد بإصدار محافظ أبين، اللواء أبو بكر حسين سالم، قراراً يقضي بتوقيف رئيس هيئة مستشفى الرازي العام الدكتور حسين السقاف عن العمل وإحالته للتحقيق؛ نتيجة الإهمال والتقصير وعدم استشعار المسؤولية.
وعند سؤال الدكتور السقاف بشأن قرار توقيفه وإحالته للتحقيق، نفى علمه بالقرار، قائلاً "لا علم لي بهذا الأمر"، في الوقت نفسه، أكدت مصادر خاصة، لـ"إرم نيوز"، صحة القرار، وأن محافظ أبين وجه بتوقيف السقاف عن عمله وإحالته للتحقيق.
ويُعدّ مستشفى الرازي العام في مدينة جعار أكبر مستشفى طبي حكومي في محافظة أبين، وهو مقصد كثير من المرضى من ذوي الدخل المحدود من أبناء محافظة أبين من مختلف مديرياتها المترامية الأطراف، كما أنه يُستخدم في كثير من الأوقات محطةً لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يقوم الأهالي الميسورون بنقل مرضاهم أو جرحاهم إلى أحد مشافي العاصمة المؤقتة عدن.