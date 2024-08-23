شهدت الساعات القليلة الماضية، الكثير من الأنباء، حول تعرض الفنانة الإماراتية، رزيقة الطارش، لوعكة صحية، ونقلها للعناية المركزة، في حالة حرجة.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على توجيه رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء.

وفي تواصل "إرم نيوز" مع مصدر مقرب، من الفنانة الإماراتية، طلب عدم الإفصاح عن هويته، أكد لنا أن الحالة الصحية للفنانة رزيقة الطارش مستقرة تمامًا.

ونفى المصدر دخول الفنانة العناية المركزة، بحسب ما تم تداوله من قبل بعض الحسابات الإخبارية.

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وافاد المصدر "الفنانة رزيقة الطارش، تعاني من المرض منذ فترة طويلة، لكن وضعها الصحي مستقر في الوقت الراهن، والأمر ليس بالسوء الذي تداولته وسائل الإعلام. هي بخير، وحالتها الصحية مُستقرة".

وأضاف: "لقد تلقيت الخبر مثل بقية الناس من خلال الأنباء المُتداولة، حاولت التواصل مع الفنانة رزيقة، ولم تُجب على الهاتف، إلى أن تواصلت معها، وأكدت أن حالتها جيدة ومستقرة، وكانت تعرضت لوعكة صحية لساعات، لكن الأمر تم تضخيمه إعلاميًا هذه المرة".

وفي نهاية حديثه، نوَّه المصدر، إلى أن الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش، تشعر بالاستياء من التضخيم الإعلامي كما أشار إلى "أنه لا يعتقد أن الفنانة رزيقة الطارش، ستكون لديها الرغبة في الحديث إعلاميًا لأي وسيلة إعلام في الوقت الراهن، حتى لا يأخذ الأمر تضخيمًا أكبر".