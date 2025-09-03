أسيل عمران لـ "إرم نيوز": فيلم "ضي" رؤية إنسانية متكاملة

تواصل الفنانة السعودية أسيل عمران مسيرتها الفنية بخطى واثقة نحو التميز، حيث يبدأ اليوم الأربعاء عرض فيلمها السينمائي الجديد "ضي.. سيرة أهل الضي" في دور السينما المصرية.

وفي جولة دولية حافلة بالنجاحات والعروض المميزة في أربعة مهرجانات عالمية، منها البحر الأحمر وبرلين السينمائيان، حصد الفيلم أربع جوائز من مهرجان هوليوود للفيلم العربي؛ ما عزز من فرص ترشيحه ليكون ممثلاً لمصر في جوائز الأوسكار، إلى جانب ستة أعمال أخرى سيتم البت في أحدها يوم الأحد المقبل.

وعبّرت أسيل عمران عن سعادتها البالغة بخوض أولى تجاربها في السينما المصرية بفيلم "ضي"، وقالت في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن العمل يحمل رؤية إنسانية متكاملة.

وأعربت عن فخرها بهذه التجربة، مضيفة: "أتمنى أن يلقى الفيلم إعجاب الجمهور المصري، وأشعر أنني محظوظة بكوني جزءاً من هذا المشروع السينمائي".

وأكدت أسيل أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام ذات الطابع الإنساني، التي تخاطب جميع الشرائح والفئات العمرية، مشددة على دور ذلك الطابع الإنساني للفيلم في انجذابها إلى العمل، وقالت: "افتقدنا هذه النوعية من الأفلام في السنوات الأخيرة".

وحول ترشيح "ضي" ضمن قائمة الأفلام السبعة التي تمت تصفيتها من قبل اللجنة العامة لاختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، قالت أسيل: "أنا فخورة أن يكون فيلم عربي مصري في هذه المرحلة المتقدمة، ضمن الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في الأوسكار، أتمنى نجاح ووصول القصة الإنسانية العميقة إلى أبعد الحدود".

في سياق منفصل، أوضحت أسيل سبب غياب شقيقتها الإعلامية لجين عمران عن حضور العرض الخاص للفيلم إلى جانبها، على سبيل الدعم المتبادل بينهما.

وقالت إن لجين تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، موضحة: "للأسف، لجين تعرضت لنزلة برد مفاجئة منذ أسبوع، ولم تتمكن من الحضور، وكانت تتمنى أن تكون بجانبي في هذه اللحظة المهمة".

ومضت بالحديث عن الدعم المتبادل بينها وبين شقيقتها لجين، مشددة على متانة العلاقة بينهما، وواصفة الدعم المتبادل بينهما بالأمر الطبيعي والبديهي، المرتكز إلى النشأة الأسرية والعائلية.

وقالت: "أستغرب من التساؤل حول هذا الأمر، فالعلاقة بيننا نابعة من نشأتنا الأسرية وقربنا الكبير من بعضنا البعض، لكن أراجع نفسي أحيانا بالقول إنه قد يكون هناك أشقاء لم يعيشوا تجاربنا ومشاعرنا نفسها".

ووجهت أسيل رسالة محبة ودعاء إلى الفنان المصري محمد منير، تزامناً مع سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.

وقالت: "الله يفرجها عليه ويطلع بألف صحة وسلامة، نحن جميعاً بانتظاره، ووجوده في الفيلم يُعد إضافة كبيرة لهذا المشروع".

الدراما السعودية

وفي ختام حديثها، كشفت أسيل عمران عن رؤيتها للتطور الذي تشهده الدراما السعودية في السنوات الأخيرة، مشيدة بالتطور اللافت الذي تشهده الدراما السعودية حالياً.

وأكدت أن هذا النمو يعكس ما تشهده المملكة من نهضة شاملة، وقالت: "أنا فخورة بالتقدم الكبير في الدراما السعودية، وبهذا التطور في شتى المجالات، الله يديمها نعمة علينا جميعاً".