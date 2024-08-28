إيران.. توجيه تهمة "خلع الحجاب" للمخرجة رخشان بني اعتماد وابنتها

وجّه القضاء الإيراني الأربعاء، التهمة إلى المخرجة رخشان بني اعتماد وابنتها الممثلة باران كوثري لظهورهما حاسرتي الرأس في مكان عام، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن تقرير محلي.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن "مدعي عام طهران وجه التهمة إلى المخرجة رخشان بني اعتماد وابنتها الممثلة باران كوثري بعدما خلعتا حجابيهما في مكان عام".

وتلقت بني اعتماد (70 عاما) عدة جوائز في مهرجان "فجر طهران"، أكبر مهرجان للسينما في إيران، فيما فازت ابنتها باران (38 عاما) بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان ذاته عام 2015.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء صور للمرأتين بلا حجاب.

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وشهدت الجمهورية الإسلامية في عام 2022 احتجاجات حاشدة إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعدما أوقفتها الشرطة لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.



وتعرضت السلطات في سياق قمع الاحتجاجات لعدد من شخصيات السينما الإيرانية.