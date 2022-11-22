هل تذكرون فيديو الأغنام المحير.. إليكم التفسير العلمي
فسر أستاذ بقسم الزراعة في جامعة هارتبوري، الظاهرة الغريبة في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على شبكة الإنترنت خلال الأيام الماضية.
ويظهر الفيديو قطيع أغنام يتحرك بشكل دائري لمدة 12 يوما في مزرعة بمنغوليا في الصين.
وأثار الفيديو "خوف" عمال المزرعة والمشاهدين على الإنترنت، الذين أشاروا إلى أنه أشبه بفيلم رعب، متسائلين لماذا وكيف لعشرات الأغنام الدوران حول نفسها بهذا الانسجام؟.
وقال الأستاذ مات بيل، إن تلك الأغنام تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي أمراض، والسبب وراء دورانها المتواصل طبيعي للغاية؛ فعقلية القطيع تسيطر على سلوك الأغنام، وعادة ما تنضم خراف القطيع وتقلد ما تفعله الأغنام الأخرى.
وأشار إلى أن عقلية القطيع، تدفع الأغنام للتجمع بهدف الهروب من التهديد أو الحيوانات المفترسة.
وكان قطيع الأغنام يتحرك بشكل دائري منذ 4 نوفمبر الجاري، ولم يتبين ما إذا كانت قد توقفت للشرب أو الغذاء، أو ما إن استمرت بحركتها المتناغمة تلك لما بعد تاريخ 16 نوفمبر.
يذكر أن صاحب المزرعة التي ظهرت فيها الخراف، ادعى أن عددا قليلا من الخراف بدأ الحركة الدائرية، قبل انضمام باقي خراف القطيع لها.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من وجود 24 حظيرة للأغنام في مزرعته، إلا أن قطيع الأغنام الموجود في حظيرة رقم 13 كان يتصرف بهذه الطريقة الغريبة فقط.