هل تذكرون فيديو الأغنام المحير.. إليكم التفسير العلمي

وأشار إلى أن عقلية القطيع، تدفع الأغنام للتجمع بهدف الهروب من التهديد أو الحيوانات المفترسة.

وكان قطيع الأغنام يتحرك بشكل دائري منذ 4 نوفمبر الجاري، ولم يتبين ما إذا كانت قد توقفت للشرب أو الغذاء، أو ما إن استمرت بحركتها المتناغمة تلك لما بعد تاريخ 16 نوفمبر.

يذكر أن صاحب المزرعة التي ظهرت فيها الخراف، ادعى أن عددا قليلا من الخراف بدأ الحركة الدائرية، قبل انضمام باقي خراف القطيع لها.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من وجود 24 حظيرة للأغنام في مزرعته، إلا أن قطيع الأغنام الموجود في حظيرة رقم 13 كان يتصرف بهذه الطريقة الغريبة فقط.