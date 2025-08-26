فنزويلا ترسل سفنا حربية ومسيرات إلى مياهها الإقليمية ردا على التحركات الأمريكية
ميغان ماركل تكشف عن لحظات صعبة في جنازة الملكة إليزابيث
26 أغسطس 2025، 7:14 م

كسرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، صمتها حول تجربة غيابها عن طفليها، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، خلال رحلتها إلى المملكة المتحدة عام 2022 لحضور جنازة الملكة إليزابيث، قائلة إنها لم تكن على ما يرام خلال تلك الفترة.

وتحدثت ميغان، البالغة من العمر 44 عامًا، في الموسم الثاني من مسلسلها على نتفليكس "مع الحب"، مع نجم برنامج "كوير آي"، تان فرانس، عن التحديات العاطفية للأمومة، مستذكرة أن أطول فترة قضتها بعيدًا عن أطفالها كانت نحو ثلاثة أسابيع، ما سبب لها شعورًا بالغ الحزن والقلق.

في سبتمبر 2022، سافر الزوجان من كاليفورنيا إلى أوروبا لحضور فعاليات خيرية قبل العودة إلى المملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عامًا. وأدى هذا إلى انفصال غير متوقع عن آرتشي وليليبت لمدة 17 يومًا، مما جعل فترة الرحلة أصعب من أي وقت مضى، وفق ما أشار الأمير هاري في مذكراته "سبير".

على الرغم من ذلك، تقول ميغان إن غيابها منحها أيضًا مساحة لإحياء شغفها بالطبخ والإبداع والترفيه، وأنشطة تظهر في مسلسلها "مع الحب، ميغان"، مؤكدة أن الأمومة تمنحها شعورًا فريدًا بالفرح عند مشاهدة نمو أطفالها واستقلالهم التدريجي.

وتعيش العائلة في مونتيسيتو، كاليفورنيا، بعيدًا عن الأضواء، حيث يركز الزوجان على تربية آرتشي، 6 أعوام، وليليبت، 4 أعوام، وسط بيئة خاصة وآمنة.

 

