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يوتيوب يحذف أغنيتي شيرين عبد الوهاب الجديدتين

يوتيوب يحذف أغنيتي شيرين عبد الوهاب الجديدتين
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهابالمصدر: الإنستغرام
أحمد بيومي
أحمد بيومي
14 أغسطس 2024، 9:41 ص

في خطوة مفاجأة حذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنيتين الجديدتين التي طرحتهما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء أمس، بعد ساعات من طرحهما.

وكشف مصدر لـ"إرم نيوز" أن السبب في الحذف هو أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تقدمت بمستندات لإدارة يوتيوب تثبت حقوقها الحصرية في طرح جميع أغاني الفنانة المصرية، وأنه لا يحق لها نشر أي أعمال دون الرجوع إليها.

وأشار المصدر إلى أن إدارة يوتيوب حذفت الأغنيتين إلى أن يتم فض النزاع بينهما، أو عند تقدم شيرين عبد الوهاب بالمستندات التي تثبت عكس ذلك.

ولفت المصدر أن المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب سيتقدم اليوم ببلاغ رسمي إلى النيابة ضد شركة روتانا؛ بسبب تسببها في حذف الأغنيتين، كما سيتقدم بالمستندات اللازمة لإدارة يوتيوب، والتي تثبت إنهاء تعاقد الفنانة مع روتانا.

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بأغنيتين وقناة.. شيرين تتحدى "روتانا" وتهددها بتعويض ضخم

وصعّدت شيرين عبدالوهاب أزمتها مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وطرحت مساء أمس، أغنيتين جديدتين عبر قناة دشنتها على منصة "يوتيوب"، الثلاثاء.

وكشفت شيرين عن أغنيتين هما "بتمنا أنساك" و"اللي يقابل حبيبي"، محذرة شركة "روتانا" من حذفهما.

وأكدت المغنية المصرية لمصادر محلية أنها ستطالب بتعويض ضخم لا يقل عن 100 مليون دولار في حال حذفت "روتانا" الأغاني الجديدة.

واتهمت شيرين "روتانا" بالسعي لاحتكارها في مجال إحياء الحفلات الغنائية واللايف فقط؛ نظرًا لأن مكاسبها أكبر، مؤكدة أن ذلك ليس ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين.

شيرين عبد الوهابروتانايوتيوب

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