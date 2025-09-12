الشامي في مرمى الانتقادات بسبب "راغب علامة" (فيديو)

دخل المطرب السوري عبد الرحمن فواز الملقب بـ"الشامي" على خط الجدل الدائر بين الفنانين فضل شاكر وراغب علامة، وذلك إثر التصريحات التي أدلى بها علامة مؤخرًا واعتبرها كثيرون أنها تحمل "هجومًا لاذعًا" ضد شاكر.

وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يقول فيه الشامي بنبرة تمزج بين الجدية والسخرية: "صحاني الشوق من نومي، خطرت لي فكرة حابب أقولها لمتابعيني".

وأضاف: "في ناس بيقضوا حياتهم يركضوا وهُم راغبين علامة، وناس مش راغبين في الحياة غير الفرح والحب والسلام، ويغنّوا وبياخدوا كل العلامات حتى لو تحت سقف واطي، وعلى نياتكم تُرزقون".

أخبار ذات علاقة ظاهرة فنية.. الشامي يحقق أسرع نجومية وأعلى أرقام قياسية في العالم العربي

واعتبر كثيرون أن "حديث الشامي يحمل استهزاءً لا يليق بالفنان راغب علامة"، مستنكرين ما وصفوه بـ"التلاعب بالكلمات بطريقة أوحت بالسخرية؛ ما يعدّ إساءة لا مبرر لها موجّهة إلى فنان كبير له تاريخ".

واستاء البعض من الفيديو، مؤكدين أن "الشامي يجب أن يكون أكثر نضجًا وحرصًا على صورته من خلال النأي بنفسه بعيدًا عن الخلافات الحادّة"، فيما رأى البعض الآخر أنه "ناجح وليس بحاجة إلى تصريحات مثيرة للجدل تلفت الانتباه".

وسبق أن شنّ الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، هجومًا على راغب علامة، مؤكّدًا أن والده لم يردّ على علامة طيلة 13 عامًا من الهجوم والإساءات المستمرّة، وفق قوله.

أخبار ذات علاقة "بتهون" للسوري الشامي تحتل المرتبة الثانية عالميا على "يوتيوب"

وأضاف مخاطبًا علامة: "مع أنك لم تترك وسيلة إعلامية أو منبرًا إلا هاجمت فيه والدي وعائلتي، إلا أننا التزمنا الصمت، بل إنني كنت أغنّي لك في كل حفلة، وكانت تلك رسالة واضحة بأننا لا نحمل ضغينة تجاهك".

وتساءل محمد شاكر عن سبب استمرار الخلاف، قائلًا: "نريد أن نعرف ما مشكلتك معنا؟ إذا قلبنا الأدوار، هل كنت لتقبل أن يُساء إليك بهذه الطريقة؟ الله يسامح الجميع، نحن طوينا الصفحة، وعفا الله عمّا مضى، لكنك، اليوم، تظهر في فيديو جديد تتحدث فيه عن عدم حملك للسلاح أو القتل، وأنت تعلم جيدًا أن والدي لم يكن له علاقة بتلك الاتهامات".