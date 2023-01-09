عُلماء تعرضوا للسخرية وأثبت التاريخ أنهم على حق
قديما، كان يُنظر للعديد من الاكتشافات العلمية على أنها "بدع من عالم الخيال"، والمثال الأبرز هو اعتبار كروية الأرض "نكتة مضحكة" على مدى عقود، إذ ظن الكثيرون أنها مسطحة.
وخلال العقود الماضية، تعرض عدد لا يحصى من العلماء والمخترعين للسخرية والإهانة بعد طرح نظرياتهم ومعتقداتهم، وذلك قبل أن تصبح تلك النظريات "حقائق علمية" ذات قيمة.
ومن أبزر العلماء الذي هوجموا بسبب أفكارهم قبل أن تصبح "أسسا علمية":
إجناز سيميلويس
بحسب موقع Encyclopedia.com قد تكون قصة العالم إجناز سيميلويس من أكثر القصص مأساوية على مر العصور، ففي العام 1846 وبحسب نتائج إحدى دراساته، تبين أن معدل وفيات الأمهات خلال عمليات الولادة التي يديرها ذكور أعلى بخمس مرات من معدل الوفيات في العلميات التي تدريها القابلات.
وقال سيميلويس إن الأطباء الذكور وقبل دخولهم إلى غرف الولادة، يجرون عمليات تشريح للجثث في المستشفى، ويحملون معهم جزيئات من تلك الجثث إلى طاولات الولادة، ما يتسبب في إصابة الأمهات ووفاتهن لاحقا، بينما لم تفعل القابلات التصرف نفسه.
اكتشف سيميلويس "انتقال العدوى" بعد توجيه توصيات للأطباء بغسل أيديهم جيدا قبل إجراء عمليات الولادة، الأمر الذي خفض معدلات وفايات الأمهات بشكل ملحوظ.
رفض الأطباء نظرية سيميلويس؛ لأن المعنى الضمني لها يؤكد أنهم السبب الرئيس وراء ارتفاع نسب الوفيات بين الأمهات، ما جعلهم يكذبون اكتشافه.
وبعد سنوات من المناقشة، ُوضع الطبيب سيميلويس بمصحة عقلية، وتوفي هناك بعد إصابته بـ"الإنتان"، وهي نفس العدوى التي كان يحاول حماية الأمهات منها.
سيسيليا باين- جابوشكين
تعتبر سيسيليا باين- جابوشكين اليوم واحدة من أبرز علماء الفلك عبر التاريخ، إذ استطاعت وضع بصمتها في مجال كان يسمح للرجال فقط بالعمل فيه.
ووفق تقرير نشرته "بي بي سي ساينس" حصلت سيسيليا على درجة الدكتوراه من كلية "رادكليف"، وكانت أستاذة في جامعة هارفارد، وهما إنجازان يحسبان للنساء في ذلك الوقت.
طردت سيسيليا من المدرسة بسبب عقلها الفضولي، إلا أن هذ الأمر لم يمنعها من اكتشاف الكون.
عندما كانت طالبة دراسات عليا، وضعت سيسيليا اكتشافاتها الرئيسة في أطروحتها، حيث حللت أنماط النجوم والمجرات، وأكدت من خلال تحليلاتها ودراساتها أن النجوم تتكون أساسًا من غاز الهيدروجين.
قوبلت أطروحة سيسيليا بالرفض وتعرضت لانتقادات شديدة لتشكيكها في اعتقاد راسخ "وهو أن النجوم تتكون تماما مثل الأرض"، لدرجة أنها اعترفت بارتكبها خطأ جسيما، تراجعت عنه.
بعد سنوات، أكد أبرز منتقديها في الجامعة، أنها على حق.
غاليليو غاليلي
يبدو اسم هذا العالم مألوفا اليوم، لكن خلال حياته واجه غاليليو غاليلي هجوما مشتعلا، بعدما أكد أن الأرض تدور حول الشمس، حيث قال في كتابه الشهير "حوار حول النظامين الرئيسيين للكون " إن الأرض ليست مركز الكون على الإطلاق.
أقواله عارضت القيم الكاثوليكية التقليدية، لكن لحسن حظه كان غاليليو محبوبا جدا من البابا، الذي دعمه آنذاك بتمويل من الكنيسة لمواصلة مساعيه، إلا أنه صدم الجميع باكتشافه أن الأرض تتحرك، فتم القبض عليه بتهمة الهرطقة، وأجبر على التراجع عن نتائج بحثه، على الرغم من أنه لم يغير معتقداته.
أبو بكر الرازي
كان العالم الإسلامي أبو بكر الرازي طبيبا يدير مستشفى في طهران، وآخر في بغداد.
ومن أعظم إنجازاته، كان فهمه لرد فعل العين للضوء، كما درس بتمعن مرضي الجدري والحصبة.
وبحسب موسوعة "ستانفورد" للفلسفة، تحدى أبو بكر الكثير من المعتقدات الكلاسيكية، خاصة كتابات الطبيب القديم "جالينوس" التي قال فيها إن الحمى مجرد عارض صحي، وليست مرضا.
وعلى الرغم من جميع حججه العلمية الصحيحة، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة وأحيانا للضرب، قبل أن يثبت لاحقا أن جميع نظرياته صحيحة.