عُلماء تعرضوا للسخرية وأثبت التاريخ أنهم على حق

قديما، كان يُنظر للعديد من الاكتشافات العلمية على أنها "بدع من عالم الخيال"، والمثال الأبرز هو اعتبار كروية الأرض "نكتة مضحكة" على مدى عقود، إذ ظن الكثيرون أنها مسطحة.

وخلال العقود الماضية، تعرض عدد لا يحصى من العلماء والمخترعين للسخرية والإهانة بعد طرح نظرياتهم ومعتقداتهم، وذلك قبل أن تصبح تلك النظريات "حقائق علمية" ذات قيمة.

ومن أبزر العلماء الذي هوجموا بسبب أفكارهم قبل أن تصبح "أسسا علمية":

إجناز سيميلويس

بحسب موقع Encyclopedia.com قد تكون قصة العالم إجناز سيميلويس من أكثر القصص مأساوية على مر العصور، ففي العام 1846 وبحسب نتائج إحدى دراساته، تبين أن معدل وفيات الأمهات خلال عمليات الولادة التي يديرها ذكور أعلى بخمس مرات من معدل الوفيات في العلميات التي تدريها القابلات.

وقال سيميلويس إن الأطباء الذكور وقبل دخولهم إلى غرف الولادة، يجرون عمليات تشريح للجثث في المستشفى، ويحملون معهم جزيئات من تلك الجثث إلى طاولات الولادة، ما يتسبب في إصابة الأمهات ووفاتهن لاحقا، بينما لم تفعل القابلات التصرف نفسه.

اكتشف سيميلويس "انتقال العدوى" بعد توجيه توصيات للأطباء بغسل أيديهم جيدا قبل إجراء عمليات الولادة، الأمر الذي خفض معدلات وفايات الأمهات بشكل ملحوظ.

رفض الأطباء نظرية سيميلويس؛ لأن المعنى الضمني لها يؤكد أنهم السبب الرئيس وراء ارتفاع نسب الوفيات بين الأمهات، ما جعلهم يكذبون اكتشافه.

وبعد سنوات من المناقشة، ُوضع الطبيب سيميلويس بمصحة عقلية، وتوفي هناك بعد إصابته بـ"الإنتان"، وهي نفس العدوى التي كان يحاول حماية الأمهات منها.