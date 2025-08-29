"أشعر بالاشمئزاز".. ميلوني "تفتح النار" على ناشري صورها الإباحية

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن غضبها إزاء "موقع إباحي" يُزعم أنه يعرض صورًا مزيفة لها ولنساء بارزات، إلى جانب تعليقات جنسية مسيئة.

وأُغلق المنتدى المعروف باسم "Phica"، من قِبل مديريه، الخميس، بعد ردود فعل غاضبة واسعة النطاق. وألقى الموقع، الذي كان لديه مئات آلاف المشتركين وقت إغلاقه، باللوم على المستخدمين لخرقهم قواعده.

ويُزعم أن المشتركين البالغين في الموقع جمعوا صورًا لنساء من مواقع التواصل الاجتماعي أو مصادر عامة، قبل تزييفها ونشرها مع أوصاف مُسيئة.

وإلى جانب جورجيا ميلوني، يُزعم أن الموقع نشر صورًا لأختها أريانا، السياسية البارزة في حزب "إخوة إيطاليا"، بالإضافة إلى مشاهير وسياسيين إيطاليين آخرين.

وقالت جورجيا ميلوني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث، وأريد أن أعرب عن تضامني ودعمي لجميع النساء اللواتي تعرضن للإساءة والإهانة والانتهاك في علاقتهن الحميمة من قبل مديري هذا المنتدى ومستخدميه".

وأضافت: "إنه لأمر محبط أن نلاحظ أنه في عام 2025، لا يزال هناك من يعتبرون أنه من الطبيعي والمشروع انتهاك كرامة المرأة واستهدافها بإهانات جنسية وبذيئة، متخفين وراء إخفاء الهوية أو لوحة المفاتيح".

وفي إشارة إلى القوانين الإيطالية الحالية بشأن المواد الإباحية الانتقامية، قالت ميلوني إنه أصبح واضحًا أن "هذا لم يعد يحدث بدافع الانتقام فقط، وأن حماية بياناتنا وخصوصيتنا أصبحت أكثر أهمية في عصرنا".

وتملك إيطاليا قانون "الإباحية الانتقامية"، الذي أُقر عام 2019، والذي يعتبر "النشر غير القانوني للصور الجنسية الصريحة" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.

وألقت شقيقتها أريانا، في حديثها أيضًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، باللوم على ما وصفته بـ"عادة سيئة في مجتمع يعتمد على النقر، حيث نتطفل على الحياة الخاصة، ونُسيء، ونُلقي نظرة خاطفة من خلال المفاتيح، وندمر حياة الناس، ونستخف بالأشياء الحقيقية والمهمة التي تُحققها المرأة يومًا بعد يوم في عملها".

وكانت رئيسة الوزراء ميلوني، التي انفصلت عن شريكها منذ فترة طويلة عام 2023، بعدما تم ضبطه وهو يُدلي بتصريحات مُتحيزة جنسيًا، قد سبق لها أن تحدثت بصراحة عن قضايا المرأة، بما في ذلك المواد الإباحية المُزيفة والعنف المنزلي.

وفي عام 2024، رفعت ميلوني دعوى قضائية ضد أب وابنه متهمين بإنشاء مقطع فيديو مزيف لها، وفي مسعى للحصول على تعويضات قدرها 100 ألف يورو، في محاكمة مدنية، تعهدت بالتبرع بأي مكاسب مالية لصندوق حكومي يساعد النساء ضحايا العنف.

وقد دفع الرجلان ببراءتهما، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي ذلك الوقت، قالت محامية ميلوني، ماريا جوليا مارونغيو، لوسائل الإعلام الإيطالية إن رئيسة الوزراء كانت تأمل أن يكون قدوة لغيرها من ضحايا المواد الإباحية الانتقامية والمواد الإباحية المزيفة، ليتحدثوا ضد من يشوه سمعتهم.

والتزييف العميق هو محتوى يتم إنشاؤه وتعديله رقميًا بحيث يُحاكي بدقة صورة الشخص الحقيقي، وقد تتضمن الصور المعدلة بعض العناصر الأصلية، لكن تم تعديلها لتشويه الواقع.

وأعادت فضيحة "فيكا" إشعال الجدل النسوي في إيطاليا، وتأتي بعد أسبوع من إغلاق صفحة إيطالية على فيسبوك نشر فيها آلاف الرجال صورًا حميمية لشريكاتهم وأخواتهم ونساء مجهولات، العديد منهن دون موافقتهن، عقب غضب شعبي وشكاوى متعددة للشرطة.