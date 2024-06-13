لماذا تخلى أصدقاء ميغان ماركل المقربون عنها؟
زعم رئيس الخدم السابق في القصر الملكي، أن دائرة الأصدقاء المقربين لميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، باتت تتقلص بشكل مستمر.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أفاد بول بوريل، الذي كان الخادم الأبرز للأميرة الراحلة ديانا، بأن مجموعة أصدقاء ميغان تضاءلت، مع تخلي العديد من الشخصيات المشهورة عنها؛ ما أدى إلى انحسار شهرتها في الوسط.
وأتى هذا الادعاء في الوقت الذي غابت فيه ميغان وزوجها الأمير هاري عن حفل زفاف "هيو جروسفينور"، دوق وستمنستر السابع، حيث حضر الحفل العديد من المشاهير، ومن بينهم شقيق هاري الأمير ويليام.
وأشار بوريل إلى أن الزوجين السابقين كانا في السابق على رأس قائمة الشهرة، ولكنهما فقدا هذا التأثير بمرور الوقت.
وأضاف: "في الماضي، كان المشاهير يستغلون اللحظة، كان هاري وميغان الزوجين الأكثر شعبية في البلاد في وقت ما، عندما تزوجا، ولكن حدث انخفاض في أهميتهما منذ ذلك الحين".
وذكر أن بعض الشخصيات البارزة رفضت الدعوات الأخيرة من هاري وميغان، بما في ذلك جورج كلوني وزوجته أمل، والمغنية كاتي بيري وشريكها أورلاندو بلوم؛ ما يعكس انحسار الدعم الذي كانوا يتلقونه سابقًا.
ورغم ذلك، تواصل ميغان بناء دائرة أصدقاء جديدة تضم مشاهير في مجالات مختلفة، مثل: الممثلات ومصممي الأزياء وأصدقاء البولو، كما حاولت الحصول على دعم واسع عندما أطلقت منتجها الأول من علامتها التجارية Riviera Orchard الأمريكية، عبر الإنترنت.