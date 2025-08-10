طفل المؤثرة إميلي كايزر غرق في المسبح بينما كان والده يشاهد مباراة

أثار حادث مأساوي في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة ضجة واسعة، بعد أن كشف تقرير للشرطة أن ابن المؤثرة الشهيرة على تيك توك إميلي كايزر، وهو طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات يُدعى تريغ غرق في مسبح العائلة بينما كان والده، برادي كايزر، منشغلًا بمشاهدة مباراة كرة السلة.

وفي يوم الحادث في شهر مايو، خرجت إميلي مع أصدقائها تاركة الأطفال في رعاية زوجها برادي، الذي كان مكلفًا بالعناية بتريغ وابنهما الرضيع، ووفقًا لأقوال برادي للشرطة، فقد أطعم الأطفال ثم جلس لمتابعة مباراة في دوري NBA بين فريقي نيويورك نيكس وبوسطن سلتكس، كما قام بوضع رهان بقيمة 25 دولارًا على المباراة، وربح منه 102.50 دولار.

وفي حوالي الساعة 6:41 مساءً، اتصل برادي بالطوارئ وأبلغ أنه فقد أثر تريغ لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق قبل أن يجده في المسبح، إلا أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أن الطفل تُرك دون مراقبة لما لا يقل عن 9 دقائق، وأكد التقرير أن تريغ لم يدخل المسبح عمدًا، بل تعثّر وسقط فيه أثناء اللعب بكرسي مطاطي قابل للنفخ.

وادعى برادي أنه كان جالسًا على كرسي يطل على الفناء الخلفي، لكن الفيديو أظهر خلاف ذلك، وخلصت الشرطة إلى أن برادي لم يكن على علم بما يفعله تريغ، وأن أي إجراء احترازي كان يمكن أن يمنع الحادث.

ورغم توصية الشرطة بتوجيه تهمة الإساءة إلى الطفل، رفض مكتب الادعاء في مقاطعة ماريكوبا توجيه اتهامات، بحجة عدم كفاية الأدلة للإدانة.

كما وافقت المحكمة لاحقًا على طلب إميلي كايزر بحجب جزء من التقرير، تجنبًا لاستغلال تفاصيل الحادث من قبل مستخدمي الإنترنت، لا سيما عبر الذكاء الاصطناعي لإعادة تمثيل الواقعة.