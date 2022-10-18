مراهقة مصابة بـ"متلازمة داون" تصبح عارضة أزياء عالمية

تحولت مراهقة كندية تعاني من متلازمة "داون" وتبلغ من العمر 14 عاما، إلى عارضة أزياء عالمية باشتراكها في معرض دولي لعروض الأزياء في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الإثنين، إن مونيكا مايرز من مدينة "تورنتو" الكندية لم تعتقد قط أنها ستظهر في مثل هذا العرض ولكن بعد التوقيع مع وكالة عروض الأزياء الدولية Zebedee، انطلقت مسيرة مونيكا في عرض الأزياء الدولية.