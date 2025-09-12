أيقونة الأناقة التي أحيت التراث العُماني.. رحيل المصممة أمل البلوشي

غيّب الموت، اليوم الجمعة 12 سبتمبر، المصممة العُمانية أمل البلوشي، صاحبة بوتيك "دار دارين"، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، لتخسر الساحة العُمانية والخليجية واحدة من أبرز الأسماء التي كرست مسيرتها لخدمة الأزياء التراثية بروح عصرية.

أمل البلوشي لم تكن مجرد مصممة أزياء، بل أيقونة ثقافية حملت على عاتقها مهمة صون الهُوية العُمانية من خلال خيوط وأقمشة نسجتها بحب.

تميّزت بقدرتها على المزج بين القصّات التقليدية والتطريزات الغنية، مع لمسات حديثة جعلت تصاميمها أقرب إلى لغة بصرية تعكس اعتزازها العميق بالتراث.

ومن خلال "دار دارين"، قدّمت علامة فارقة في سوق الأزياء التقليدية المطوّرة، فكانت تصاميمها بمثابة جسر يصل الماضي بالحاضر.

شاركت الراحلة في معارض وفعاليات داخل عُمان وخارجها، حاملة رسالتها الفنية بجدارة، ومثّلت بلدها بروح مفعمة بالفخر والإبداع.

ولم تكن تصاميمها مجرد ملابس، بل روايات منسوجة تعكس قصص الأرض والإنسان، ما جعلها مصدر إلهام للجيل الجديد من المصممات الشابات.

برحيلها، عمّ الحزن الأوساط الفنية والمجتمعية في سلطنة عُمان والخليج، إذ رأت فيها الكثيرات نموذجاً للمرأة الطموحة، صاحبة الخُلق الرفيع والذوق الراقي.

ورغم ألم المرض، بقيت أمل وفية لشغفها حتى اللحظة الأخيرة، تاركة خلفها إرثاً فنياً وإنسانياً سيظل شاهداً على حضورها.