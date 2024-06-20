الأمن الكويتي يضبط شابين بسبب تزلج خطِر على البحر (فيديو)
أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، ضبط شابين تورطا بارتكاب سلوكيات خاطئة في أحد شواطئ البلد الخليجي الذي يشهد إقبالاً من السكان على البحر وسط موجة الحر القاسية.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن الإدارة العامة لخفر السواحل ضبطت شخصين قاما بالاستهتار والرعونة باستخدام الدراجات المائية (جت سكي) معرضين حياة الآخرين للخطر.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، شابين يقودان دراجاتهما المائية بسرعات كبيرة وتمايل وتغيير للاتجاه بالقرب من الشاطئ الذي ترتاده عائلات.
وأوضحت الوزارة أن الشخصين الذين تم ضبطهما، ظهرا في مقطع فيديو متداول، بالقرب من الشـاطئ، معرضين سلامة مرتادي البحر للخطر، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة الأمنية حريصة على فرض هيبة القانون وحفظ النظام العام وتأمين الشواطئ وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب السلوكيات الخاطئة.
وقوبل بيان الوزارة بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث اشتكى مدونون كويتيون من هواة الدراجات المائية مع زيادة عددهم هذه الأيام.