الأمن الكويتي يضبط شابين بسبب تزلج خطِر على البحر (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، ضبط شابين تورطا بارتكاب سلوكيات خاطئة في أحد شواطئ البلد الخليجي الذي يشهد إقبالاً من السكان على البحر وسط موجة الحر القاسية.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن الإدارة العامة لخفر السواحل ضبطت شخصين قاما بالاستهتار والرعونة باستخدام الدراجات المائية (جت سكي) معرضين حياة الآخرين للخطر.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، شابين يقودان دراجاتهما المائية بسرعات كبيرة وتمايل وتغيير للاتجاه بالقرب من الشاطئ الذي ترتاده عائلات.