أقر زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، دوج إيمهوف، السبت، بأنه خاض علاقة غرامية خلال زواجه الأول، بعد أن نشرت صحيفة بريطانية تفاصيل عن هذه العلاقة.

وقال إيمهوف في بيان قدمه لشبكة "سي أن أن"، خلال زواجي الأول، مررت أنا وكيرستن (زوجته الأولى) بأوقات عصيبة بسبب أفعالي. لقد تحملت المسؤولية، وفي السنوات التي تلت ذلك، عملنا على تجاوز الأمور كعائلة، وخرجنا أقوى من الجانب الآخر".

ويأتي هذا البيان بعدما كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن إيمهوف كان على علاقة مع إحدى معلمات ابنته الصغيرة آنذاك، وهو ما أدى إلى نهاية زواجه الأول.

وقال مصدر مطلع، إن العلاقة والظروف المحيطة بها كانت معروفة قبل أربع سنوات للجنة فحص جو بايدن، حيث كانت هاريس نفسها تمر بعملية اختيار نائبة قبل اختيارها للترشح.

وأكد المصدر أن إيمهوف أخبر هاريس عن العلاقة قبل وقت طويل من زواجهما. وأن العلاقة انتهت قبل سنوات من بدء إيمهوف في مواعدة هاريس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المرأة أصبحت حاملاً، ووفقاً لصديق مقرب لها، فإنها "لم تحتفظ بالطفل". ولم ترد المرأة، التي لم تذكر شبكة "سي إن إن" اسمها، على رسالة صوتية بعد ظهر يوم السبت تطلب فيها التعليق.

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ورفض بريان فالون، المتحدث باسم حملة هاريس، التعليق على ما ورد في البيان. وعندما سُئل عما إذا كانت الحملة تعارض الحقائق الأساسية التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل".

وقالت كيرستن إيمهوف في بيان يوم السبت "لقد قررنا أنا ودوج إنهاء زواجنا لعدة أسباب، منذ سنوات عديدة. إنه أب رائع لأطفالنا، ويظل صديقًا رائعًا لي، وأنا فخورة حقًا بالعائلة المختلطة الدافئة والداعمة التي بنيناها معًا، دوغ وكامالا وأنا".

وأصبح طفلا إيمهوف من زوجته الأولى الآن بالغين، وتطورت ديناميكية الأسرة إلى علاقة ودية، حيث تحدثت كيرستن إيمهوف بحرارة عن هاريس باعتبارها زوجة الأب في عدة مناسبات على مر السنين، وخلال الأسبوعين الماضيين منذ ترقية هاريس فجأة إلى قمة قائمة الحزب الديمقراطي.

وعندما ظهر مقطع فيديو للمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، وهو ينتقد هاريس لعدم إنجابها أطفالاً، دافعت كيرستن إيمهوف عن هاريس، ووصفتها بأنها "محبة وراعية وحامية بشدة ودائمة الحضور" وقالت إنها ممتنة؛ لأن هاريس كانت جزءًا من عائلتهما المختلطة.

وقالت كيرستن إيمهوف في بيان لشبكة "سي إن إن" في يوليو "هذه هجمات لا أساس لها من الصحة. منذ أكثر من 10 سنوات، منذ أن كان كول وإيلا مراهقين، كانت كامالا والدة مشتركة مع دوغ وأنا".

وانتهى زواج إيمهوف الأول في عام 2009. وتزوج بهاريس في عام 2014، عندما كان يعمل محامياً متخصصاً في قضايا الترفيه في لوس أنجلوس، وكانت هي المدعية العامة لولاية كاليفورنيا.

وفي دخوله السريع إلى عالم السياسة، أصبح إيمهوف مستشاراً خاصاً مهماً لهاريس، وهو معروف بميله إلى الحديث بإسهاب عن زوجته. وكثيراً ما تتحدث عنه بحرارة أيضاً، فتناديه "دوجي" في جلسات خاصة، وأحياناً في أثناء الحديث أمام الميكروفون.