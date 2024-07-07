نشوى مصطفى تنجو من الموت بأعجوبة للمرة الثانية

نجت الفنانة المصرية نشوى مصطفى من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادث مروري مروع بسيارتها، وفقًا لما أعلنته على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وأرفقت الفنانة المصرية المنشور بصور أشعة طبية لموجات صوتية أجريت بمنطقة البطن والحوض بقسم الطوارئ في أحد المستشفيات.

وأكدت نشوى أن من يرى السيارة بعد الحادث يُدهش كيف نجت، مضيفة "الدنيا متسواش".

وقالت : قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة".

وأضافت:" الدنيا متسواش أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى".

اللافت أن نشوى مصطفى نجت من "حادثة موت" أخرى في مايو 2016 أدت إلى تحطم الجزء الأمامي من سيارتها تمامًا.

ونشرت الفنانة آنذاك صورة للسيارة بعد تحطم الجزء الأمامي منها، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، معلقة: "أشكركم يا نعمة ربنا، ودليل رضاه عني، ودليل محبته، لما ربنا يقدر لي ابتلاء، يكون باطناً معناه رضا، لأني حسيت أد إيه أنا محظوظة، ورزقي الكبير محبتكم".

وتابعت: "ربنا يبعد عنكم كل شر، بشكركم واحدا واحدا على دعواتكم الطيبة لي في حادثة العربية، الحمد لله على نعمة وجودكم جنبي يا طيبين".

وأصيبت نشوى مصطفى في تلك الحادثة القديمة بعدة كدمات بسيطة، ما أدى إلى نقلها للمستشفى، وتم إجراء بعض الفحوصات الأولية، وطمأنها الأطباء على صحتها.