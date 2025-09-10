دانييلا رحمة: "أخفيت خبر حملي لأنني كنت خائفة"

فتحت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة قلبها للمرة الأولى وتحدثت عن تفاصيل حملها الأول من زوجها الفنان ناصيف زيتون، مؤكدة أنّ التجربة لم تكن سهلة كما يظن البعض.

رحمة ظهرت في برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش، حيث عبّرت عن إحساسها العميق بالمسؤولية تجاه جنينها قائلة: "أشعر بالقلق والمسؤولية تجاه الطفل الذي أحمله في بطني".

أخبار ذات علاقة "فرانكلين".. ثنائية دانييلا رحمة ومحمد الأحمد تخطف أضواء "نتفليكس"

وأوضحت دانييلا أنّ فرحتها ازدادت بوجود عائلتها القادمة من أستراليا لمساندتها في المرحلة الأولى من الحمل، مشيرةً إلى أنّ السر بقي محصوراً داخل العائلة.

وعن سبب تأخرها في الإعلان، كشفت أنّها اضطرت لإخفاء الخبر؛ بسبب مشاكل صحية واجهتها في بدايات الحمل، الأمر الذي جعلها قلقة وغير مطمئنة.

وأضافت أنّها تعرضت لمواقف محرجة، خصوصاً أثناء وجودها في قرطاج، حيث حاولت الصحافة الحصول على تصريح منها، لكنها رفضت الإجابة حفاظاً على خصوصيتها.

أخبار ذات علاقة مسلسل "نفس".. ما الذي أبكى دانييلا رحمة؟

كما استرجعت لحظة تسلّمها جائزة في حفل بياف في بيروت، مؤكدةً أنّها كانت تنتظر زيارة طبيبتها النسائية في اليوم التالي للتأكد من سلامة الحمل، ولذلك آثرت الصمت رغم شوقها للإعلان عن الخبر بنفسها.

واختتمت رحمة حديثها بمرارة قائلة: "حزنت من التسريبات على السوشال ميديا؛ لأنني كنت أتمنى أن أكون أنا من يشارك هذه الفرحة مع الجمهور أولاً".