العثور على رفات عالم بريطاني بعد 60 عاما من وفاته

أعلنت هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي، عن العثور على رفات عالم الأرصاد الجوية البريطاني دينيس "تينك" بيل، بعد أكثر من 60 عاما على وفاته في إحدى بعثات القطب الجنوبي عام 1959، وذلك داخل نهر جليدي.

وتم التأكد من هوية الرفات عبر اختبار الحمض النووي، حيث تعود لبيل الذي توفي عن عمر 25 عاما أثناء مشاركته في بعثة مسح تابعة لتبعيّات جزر فوكلاند، والتي أصبحت لاحقا جزءا من هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي (BAS)، المؤسسة البحثية المختصة بالقطب الجنوبي في المملكة المتحدة.

وكانت وفاة بيل وقعت في 26 يوليو 1959 في منطقة خليج الأميرالية بجزيرة الملك جورج، الواقعة على بُعد 120 كيلومترا تقريبا من ساحل القارة القطبية الجنوبية، وفقا لـ"ساينس أليرت".

تم تعيينه في الجزيرة لمهمة مدتها عامين في قاعدة بحثية صغيرة في المملكة المتحدة.

وكان بيل وثلاثة رجال آخرين في طريقهم لتسلق نهر جليدي ومسحه، عندما سقط في شقٍّ عميق في الجليد. ولم يُعثر على جثته قط.

وتم العثور على البقايا، التي كشف عنها انحسار الأنهار الجليدية، بواسطة فريق من محطة هنريك أركتوفسكي البولندية في القارة القطبية الجنوبية.

وقالت جين فرانسيس مديرة المسح الجيولوجي البريطاني: "يأتي هذا الاكتشاف ليغلق لغزا دام عقودا من الزمن ويذكرنا بالقصص الإنسانية المضمنة في تاريخ علم القارة القطبية الجنوبية".

وتم نقل شظايا العظام إلى جزر فوكلاند بواسطة سفينة الأبحاث الملكية البريطانية السير ديفيد أتينبورو ، ثم تم نقلها إلى لندن لإجراء اختبار الحمض النووي عليها.

إلى جانب رفاته، عثر الفريق البولندي أيضا على أكثر من 200 قطعة شخصية بما في ذلك معدات راديو ومصباح يدوي وعصي تزلج وساعة يد منقوشة وسكين من ماركة سويدية.