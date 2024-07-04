كشف محامي وصية، الممثل الأمريكي الشهير بدوره "تشاندلر" في مسلسل "فريندز"، ماثيو بيري، أنّ الممثل الشهير لم يترك في حسابه بعد وفاته سوى أكثر قليلا من مليون دولار.

وكشف المحامي جوناثان فورستر، أن ماثيو بيري ترك خلفه في حسابه مبلغ 1.5 مليون دولار فقط.

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ووفق تقارير لمجلة "بيبول"، أثار هذا المبلغ المتواضع نسبيًّا تساؤلات عن مكان وجود أرباح بيري الكبيرة من حياته المهنية الناجحة في صناعة الترفيه.

ويرجح المحامي فورستر أن يكون بيري نقل ثروته إلى الصناديق الائتمانية المفضلة على الوصايا، لأنها تتجنب الوصية بحد ذاتها، وهي عملية نقل للأصول العامة تحت إشراف المحكمة.

وتوفي ماثيو بيري في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشكل مفاجئ، غرقا في منزله في لوس أنجلوس، ما تسبب بصدمة جمهوره حول العالم، فيما كشف تقرير تشريح الجثة أن سبب الوفاة يعود للآثار الحادة للكيتامين.